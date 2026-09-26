Krok bez precedensu, aby chronić wybory parlamentarne. Decyzja państwa NATO

Dawid Szczyrbowski

Oprac.: Dawid Szczyrbowski

Cztery niemieckie myśliwce Eurofighter wzmocnią przestrzeń powietrzną Łotwy przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi. Samoloty przyleciały już do położonej niedaleko Rygi bazy Lielvarde. Decyzję podjął minister obrony, wskazując na ostatnie incydenty z wtargnięciem dronów.

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Panorama Rygi.
Cztery myśliwce z Niemiec przyleciały do bazy na Łotwie. Mają zabezpieczać niebo podczas wyborów. Na zdj. panorama RygiPhilippe Turpin AFP

W skrócie

  • Cztery niemieckie myśliwce Eurofighter zostały wysłane do bazy Lielvarde, aby wzmocnić ochronę przestrzeni powietrznej Łotwy przed wyborami parlamentarnymi.
  • Minister obrony Łotwy poprosił o wsparcie ze strony niemieckich sił powietrznych ze względu na ostatnie incydenty z wtargnięciem dronów.
  • NATO-wskie myśliwce, stacjonujące również na Litwie i w Estonii, będą dodatkowo wspierać ochronę przed potencjalnymi zagrożeniami w czasie wyborów.
  • W 2026 roku myśliwce NATO dwukrotnie zestrzeliły obce drony, które wkroczyły w przestrzeń powietrzną Łotwy.
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Na wniosek ministra obrony Raivisa Melnisa, siły powietrzne Niemiec będą chronić przestrzeń powietrzną Łotwy w czasie wyborów parlamentarnych, które odbędą się 3 października.

Większego wsparcia udzielą także rozmieszczone obecnie na Litwie myśliwce włoskie oraz w Estonii - tureckie. - Jest to szczególnie istotne w czasie, gdy na Łotwie przeprowadzane są wybory. Każdy mieszkaniec Łotwy ma prawo do bezpiecznego udziału w wolnych i uczciwych wyborach, a naszym obowiązkiem jest ochrona tego prawa - oświadczył szef resortu obrony.

- Ostatnie incydenty z udziałem dronów na wschodniej flance NATO po raz kolejny pokazały, że musimy być gotowi na szybką reakcję w obliczu każdego zagrożenia - podkreślił Melnis, wojskowy, który przed objęciem urzędu był doradcą łotewskiego rządu ds. Ukrainy.

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Łotwa. Drony wtargnęły w przestrzeń powietrzną, doszło do zestrzelenia

W tym roku myśliwce NATO patrolujące w ramach misji Baltic Air Policing przestrzeń powietrzną krajów bałtyckich dwukrotnie (w czerwcu oraz sierpniu) zestrzeliły obce drony wojskowe, które wtargnęły nad terytorium Łotwy.

W tym drugim przypadku oficjalnie podano, że bezzałogowiec należał do sił ukraińskich i na skutek stosowanych przez Rosję metod walki elektronicznej zboczył z pierwotnie obranego kursu.

Władze Łotwy, w której co czwarty mieszkaniec jest rosyjskojęzyczny, przestrzegły przed możliwą ingerencją w wybory i zaapelowały do obywateli o zgłaszanie służbom wszelkich podejrzanych działań.

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