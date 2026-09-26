W skrócie Cztery niemieckie myśliwce Eurofighter zostały wysłane do bazy Lielvarde, aby wzmocnić ochronę przestrzeni powietrznej Łotwy przed wyborami parlamentarnymi.

Minister obrony Łotwy poprosił o wsparcie ze strony niemieckich sił powietrznych ze względu na ostatnie incydenty z wtargnięciem dronów.

NATO-wskie myśliwce, stacjonujące również na Litwie i w Estonii, będą dodatkowo wspierać ochronę przed potencjalnymi zagrożeniami w czasie wyborów.

W 2026 roku myśliwce NATO dwukrotnie zestrzeliły obce drony, które wkroczyły w przestrzeń powietrzną Łotwy.

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Na wniosek ministra obrony Raivisa Melnisa, siły powietrzne Niemiec będą chronić przestrzeń powietrzną Łotwy w czasie wyborów parlamentarnych, które odbędą się 3 października.

Większego wsparcia udzielą także rozmieszczone obecnie na Litwie myśliwce włoskie oraz w Estonii - tureckie. - Jest to szczególnie istotne w czasie, gdy na Łotwie przeprowadzane są wybory. Każdy mieszkaniec Łotwy ma prawo do bezpiecznego udziału w wolnych i uczciwych wyborach, a naszym obowiązkiem jest ochrona tego prawa - oświadczył szef resortu obrony.

- Ostatnie incydenty z udziałem dronów na wschodniej flance NATO po raz kolejny pokazały, że musimy być gotowi na szybką reakcję w obliczu każdego zagrożenia - podkreślił Melnis, wojskowy, który przed objęciem urzędu był doradcą łotewskiego rządu ds. Ukrainy.

Łotwa. Drony wtargnęły w przestrzeń powietrzną, doszło do zestrzelenia

W tym roku myśliwce NATO patrolujące w ramach misji Baltic Air Policing przestrzeń powietrzną krajów bałtyckich dwukrotnie (w czerwcu oraz sierpniu) zestrzeliły obce drony wojskowe, które wtargnęły nad terytorium Łotwy.

W tym drugim przypadku oficjalnie podano, że bezzałogowiec należał do sił ukraińskich i na skutek stosowanych przez Rosję metod walki elektronicznej zboczył z pierwotnie obranego kursu.

Władze Łotwy, w której co czwarty mieszkaniec jest rosyjskojęzyczny, przestrzegły przed możliwą ingerencją w wybory i zaapelowały do obywateli o zgłaszanie służbom wszelkich podejrzanych działań.



