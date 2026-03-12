Rzecznik rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Marija Zacharowa wezwała Stany Zjednoczone oraz Izrael do zaprzestania ataków na Iran.

- Rosja wzywa Izrael i Stany Zjednoczone do zakończenia agresji w Iranie i powrót do stołu negocjacyjnego - rzecznik rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

- Niekontrolowana eskalacja konfliktu irańskiego budzi poważny niepokój - dodała Zacharowa.

Zacharowa wzywa do zakończenia wojny w Iranie. "Liczba ofiar sięga tysięcy"

Według informacji przekazanych przez Zacharowa Rosja ma aktywnie działać na rzecz deeskalacji.

- Rosja będzie nadal podejmować kroki, mające na celu jak najszybsze zakończenie eskalacji na Bliskim Wschodzie i rozwiązanie wszelkich sprzeczności środkami pokojowymi - stwierdziła rzecznik.

- Według władz Iranu liczba ofiar nielegalnych działań wojennych Waszyngtonu i Tel Awiwu wśród ludności cywilnej kraju sięga tysięcy - przekazała Zacharowa.

Według danych Irańskiego Czerwonego Półksiężyca dotychczas w amerykańsko-izraelskich atakach na Iran zginęło co najmniej 1,3 tys. cywili, w tym kobiety i dzieci.

Zacharowa kpi z państw Unii Europejskiej. Wszystko przez rosnące ceny paliw

Zacharowa za pośrednictwem mediów społecznościowych zaatakowała w kontekście wojny na Bliskim Wschodzie państwa Unii Europejskiej. Rzecznik posłużyła się przy tym dezinformacją.

"Wzrost cen paliw, spowodowany agresją USA i Izraela na Iran oraz energetyczną kastracją Brukseli, zmusza państwa członkowskie UE do szukania coraz to nowych sposobów reagowania na rzeczywistość. Energiebank, główny holenderski dostawca energii, zasugerował, aby ludzie 'skrócili czas kąpieli'" - podała Zacharowa.

"Mam przeczucie, że będą w dobrej formie na dwudziesty pakiet sankcji" - dodała ironicznie Zacharowa.

Przez wojnę w Holandii zaleca się "skrócenie czasu kąpieli"? To nieprawda

Energiebank nie zalecała Holendrom, by skrócili czas kąpieli w związku ze wzrostem cen surowców po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie. 7 marca serwis Vlaardingen24 poinformował o nowej kampanii edukacyjnej dotyczącej domowych sposób na ekologiczną, oszczędną konsumpcję zasobów.

W ramach działań spółki wolontariusze-trenerzy odwiedzają holenderskie gospodarstwa domowe i oferują m.in. bezpłatny montaż oszczędzających wodę głowic prysznicowych - podał serwis.

Źródło: Reuters, RIA, Vlaardingen24

