Kreml z pilnym apelem do USA i Izraela. "Wzywamy"

Maciej Olanicki

Maciej Olanicki

- Rosja wzywa Izrael i Stany Zjednoczone do zakończenia agresji w Iranie i powrót do stołu negocjacyjnego - powiedziała rzecznik rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Marija Zacharowa cytowana przez Retuers. Polityk stwierdziła podczas konferencji prasowej, że Kreml jest zaniepokojony "niekontrolowaną eskalacją"i pracuje na rzecz zakończenia konfliktu. Zacharowa postanowiła także zakpić z Unii Europejskiej.

Rzecznik MSZ Rosji Marija Zacharowa
Rzecznik rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych wezwały USA i i Izrael do "zakończenia agresji" w IranieSefa KaracanAFP

Rzecznik rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Marija Zacharowa wezwała Stany Zjednoczone oraz Izrael do zaprzestania ataków na Iran.

- Rosja wzywa Izrael i Stany Zjednoczone do zakończenia agresji w Iranie i powrót do stołu negocjacyjnego - rzecznik rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

- Niekontrolowana eskalacja konfliktu irańskiego budzi poważny niepokój - dodała Zacharowa.

Zobacz również:

Ambasador Rosji w Polsce Gieorgij Michno został odznaczony przez Władimira Putina Orderem Przyjaźni
Świat

Putin odznaczył ambasadora w Warszawie. "Szczególne zasługi"

Maciej Olanicki
Maciej Olanicki

    Zacharowa wzywa do zakończenia wojny w Iranie. "Liczba ofiar sięga tysięcy"

    Według informacji przekazanych przez Zacharowa Rosja ma aktywnie działać na rzecz deeskalacji.

    - Rosja będzie nadal podejmować kroki, mające na celu jak najszybsze zakończenie eskalacji na Bliskim Wschodzie i rozwiązanie wszelkich sprzeczności środkami pokojowymi - stwierdziła rzecznik.

    - Według władz Iranu liczba ofiar nielegalnych działań wojennych Waszyngtonu i Tel Awiwu wśród ludności cywilnej kraju sięga tysięcy - przekazała Zacharowa.

    Według danych Irańskiego Czerwonego Półksiężyca dotychczas w amerykańsko-izraelskich atakach na Iran zginęło co najmniej 1,3 tys. cywili, w tym kobiety i dzieci.

    Zacharowa kpi z państw Unii Europejskiej. Wszystko przez rosnące ceny paliw

    Zacharowa za pośrednictwem mediów społecznościowych zaatakowała w kontekście wojny na Bliskim Wschodzie państwa Unii Europejskiej. Rzecznik posłużyła się przy tym dezinformacją.

    Zobacz również:

    Iran. Ekspert: Rosja będzie chciała "wywołać napięcie" w Europie
    Świat

    "Nowy etap wojny z Zachodem". Rosja chce wykorzystać sytuację

    Dorota Hilger
    Dorota Hilger

      "Wzrost cen paliw, spowodowany agresją USA i Izraela na Iran oraz energetyczną kastracją Brukseli, zmusza państwa członkowskie UE do szukania coraz to nowych sposobów reagowania na rzeczywistość. Energiebank, główny holenderski dostawca energii, zasugerował, aby ludzie 'skrócili czas kąpieli'" - podała Zacharowa.

      "Mam przeczucie, że będą w dobrej formie na dwudziesty pakiet sankcji" - dodała ironicznie Zacharowa.

      Przez wojnę w Holandii zaleca się "skrócenie czasu kąpieli"? To nieprawda

      Energiebank nie zalecała Holendrom, by skrócili czas kąpieli w związku ze wzrostem cen surowców po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie. 7 marca serwis Vlaardingen24 poinformował o nowej kampanii edukacyjnej dotyczącej domowych sposób na ekologiczną, oszczędną konsumpcję zasobów.

      W ramach działań spółki wolontariusze-trenerzy odwiedzają holenderskie gospodarstwa domowe i oferują m.in. bezpłatny montaż oszczędzających wodę głowic prysznicowych - podał serwis.

      Źródło: Reuters, RIA, Vlaardingen24

      Zobacz również:

      Iran postawił warunki zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie
      Bliski Wschód

      Iran gotowy na rozejm? Prezydent postawił trzy warunki. Wspomniał o Rosji

      Dagmara Pakuła
      Dagmara Pakuła
      Rzecznik rządu o propozycji SAFE od prezydenta: Jedyne pieniądze, które są dziś na stole, to te unijnego programu SAFEPolsat NewsPolsat News

      Najnowsze