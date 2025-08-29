Rosyjska fałszywka pojawiła się w ukraińskich mediach społecznościowych kilka dni po decyzji Karola Nawrockiego o zawetowaniu nowelizacji ustawy o pomocy Ukraińcom w Polsce. Wówczas też prezydent zapowiedział ustawę zrównującą symbole banderowskie z nazistowskimi i komunistycznymi.

Kremlowska machina propagandowa postanowiła wykorzystać ten fakt do wypuszczenia kolejnego fałszywego zdjęcia, które natychmiast rozniosło się po sieci.

Rosyjska propaganda uderza w Polskę. Kolejna fałszywka w sieci

Na wspomnianym zdjęciu widoczna jest ankieta, którą rzekomo wypełnić muszą obywatele Ukrainy przed wjazdem do Polski. W formularzu widnieją pytania dotyczące działalności Stepana Bandery i Wołynia.

Sugeruje się, że Ukraińcy muszą wskazywać, że przywódcy OUN-UPA to "terroryści".

"W rzeczywistości to fałszywka. Oficjalne kwestionariusze do uzyskania numeru PESEL nie zawierają żądnych pytań o charakterze politycznym" - informuje ukraińskie Centrum Zwalczania Dezinformacji.

"Celem dezinformacji jest zasianie nieufności między Ukraińcami a Polakami, zniszczenie partnerstwa i solidarności, które umocniły się od początku pełnoskalowej inwazji Rosji" - dodano.

Jednocześnie przypomniano, że polscy strażnicy graniczni i instytucje rządowe nie stawiają Ukraińcom, którzy otrzymują tymczasową ochronę, żadnych warunków politycznych.

Trump zapowiada cła za podatek cyfrowy. Gawkowski: To jest takie straszenie Polsat News Polsat News