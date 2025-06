Kreml w tarapatach po ataku Izraela na Iran? Ekspert o wstrzymaniu dostaw

- Jeśli Iran zostanie wciągnięty w wojnę, jest całkiem możliwe, że wpłynie to na dostawy (sprzętu wojskowego do Rosji - red.) - twierdzi Iwan Tymoczko. Ukraiński weteran odniósł się do możliwych konsekwencji dla Kremla po ataki izraelskiego wojska na Iran.