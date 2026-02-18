W skrócie Rosja zażądała od krajów europejskich przedstawienia dowodów na poparcie oskarżeń o otrucie Aleksieja Nawalnego toksyną żaby drzewołaza.

Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Szwecja i Holandia potwierdziły obecność epibatydyny w próbkach z ciała Nawalnego oraz stwierdziły, że Moskwa miała środki, motyw i okazję do podania trucizny.

Julia Nawalna nie zgadza się z wersją Moskwy, a Kreml stanowczo odrzuca zarzuty, uznając je za stronnicze i bezpodstawne.

- Rosja domaga się, aby kraje europejskie, które oskarżyły Moskwę o otrucie krytyka Kremla Aleksieja Nawalnego toksyną żaby drzewołaza, przedstawiły konkretne dowody na poparcie swoich zarzutów - powiedziała rzeczniczka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji Marija Zacharowa.

Aleksiej Nawalny otruty? Rosja domaga się dowodów

Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Szwecja i Holandia poinformowały w sobotę, że analizy próbek z ciała Nawalnego potwierdziły obecność epibatydyny - toksyny występującej u żab trujących w Ameryce Południowej i niewystępującej naturalnie w Rosji. Państwa stwierdziły, że Moskwa miała "środki, motyw i okazję", by podać mu truciznę.

- Wszystkie oskarżenia pod adresem Rosji były typu 'wysoce prawdopodobne'. Nie było żadnych konkretnych szczegółów. Była to czysta proklamacja, która miała stać się aktem otwarcia monachijskiej konferencji (bezpieczeństwa) i przyćmić akta Epsteina - powiedziała Zacharowa na briefingu prasowym w środę.

Wraca sprawa śmierci Aleksieja Nawalnego. Moskwa odpiera zarzuty

W poniedziałek rzecznik prezydenta Rosji Dmitrij Pieskow oświadczył, że Moskwa nie akceptuje ustaleń przedstawionych przez europejskie rządy.

Kreml utrzymuje, że Aleksiej Nawalny zmarł z przyczyn naturalnych podczas odbywania kary w kolonii karnej za kołem podbiegunowym.

- Oczywiście, nie akceptujemy takich oskarżeń. Nie zgadzamy się z nimi. Uważamy je za stronnicze i niemające żadnego oparcia w faktach. I stanowczo je odrzucamy - powiedział Pieskow dziennikarzom.

Rosyjskie władze określiły zarzuty Zachodu mianem "nekro-propagandy" i podkreślają, że nie przedstawiono - ich zdaniem - wiarygodnych dowodów na otrucie.

Od początku oficjalnej wersji Moskwy nie uznaje Julia Nawalna. W mediach społecznościowych podkreśliła, że materiały biologiczne jej męża zostały przebadane w niezależnych laboratoriach w dwóch krajach, które - niezależnie od siebie - potwierdziły otrucie. Jej zdaniem nowe ustalenia jednoznacznie dowodzą, że śmierć Nawalnego była zaplanowana.

Źródło: Reuters, BBC

