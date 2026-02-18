Kreml uderza w Europę, chodzi o sprawę Nawalnego. "Pokażcie dowody"
Rosja zażądała od państw europejskich konkretnych dowodów na potwierdzenie oskarżeń o otrucie Aleksieja Nawalnego. - Była to czysta proklamacja, która miała stać się aktem otwarcia monachijskiej konferencji (bezpieczeństwa) i przyćmić akta Epsteina - mówiła rzeczniczka rosyjskiego MSZ Marija Zacharowa.
- Rosja domaga się, aby kraje europejskie, które oskarżyły Moskwę o otrucie krytyka Kremla Aleksieja Nawalnego toksyną żaby drzewołaza, przedstawiły konkretne dowody na poparcie swoich zarzutów - powiedziała rzeczniczka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji Marija Zacharowa.
Aleksiej Nawalny otruty? Rosja domaga się dowodów
Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Szwecja i Holandia poinformowały w sobotę, że analizy próbek z ciała Nawalnego potwierdziły obecność epibatydyny - toksyny występującej u żab trujących w Ameryce Południowej i niewystępującej naturalnie w Rosji. Państwa stwierdziły, że Moskwa miała "środki, motyw i okazję", by podać mu truciznę.
- Wszystkie oskarżenia pod adresem Rosji były typu 'wysoce prawdopodobne'. Nie było żadnych konkretnych szczegółów. Była to czysta proklamacja, która miała stać się aktem otwarcia monachijskiej konferencji (bezpieczeństwa) i przyćmić akta Epsteina - powiedziała Zacharowa na briefingu prasowym w środę.
Wraca sprawa śmierci Aleksieja Nawalnego. Moskwa odpiera zarzuty
W poniedziałek rzecznik prezydenta Rosji Dmitrij Pieskow oświadczył, że Moskwa nie akceptuje ustaleń przedstawionych przez europejskie rządy.
Kreml utrzymuje, że Aleksiej Nawalny zmarł z przyczyn naturalnych podczas odbywania kary w kolonii karnej za kołem podbiegunowym.
- Oczywiście, nie akceptujemy takich oskarżeń. Nie zgadzamy się z nimi. Uważamy je za stronnicze i niemające żadnego oparcia w faktach. I stanowczo je odrzucamy - powiedział Pieskow dziennikarzom.
Rosyjskie władze określiły zarzuty Zachodu mianem "nekro-propagandy" i podkreślają, że nie przedstawiono - ich zdaniem - wiarygodnych dowodów na otrucie.
Od początku oficjalnej wersji Moskwy nie uznaje Julia Nawalna. W mediach społecznościowych podkreśliła, że materiały biologiczne jej męża zostały przebadane w niezależnych laboratoriach w dwóch krajach, które - niezależnie od siebie - potwierdziły otrucie. Jej zdaniem nowe ustalenia jednoznacznie dowodzą, że śmierć Nawalnego była zaplanowana.
Źródło: Reuters, BBC