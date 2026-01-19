Kreml: Trump zaprosił Putina do dołączenia do "Rady Pokoju"
Władimir Putin otrzymał zaproszenie od Donalda Trumpa do dołączenia do tzw. "Rady Pokoju", która decydować ma o przyszłości Gazy - poinformował rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.
- Rzeczywiście, prezydent Putin również otrzymał ofertę drogami dyplomatycznymi do przystąpienia do tej Rady Pokojowej - mówił Pieskow, odpowiadając na pytanie dziennikarza rosyjskiej agencji propagandowej Tass.
Rzecznik Kremla wskazał, że obecnie analizowane są "wszystkie szczegóły tej propozycji". - Mamy nadzieję na kontakty ze stroną amerykańską, aby wyjaśnić wszystkie niuanse - wskazał.
Putin dołączy do "Rady Pokoju" Trumpa? Rosyjski przywódca miał otrzymać zaproszenie
Ogłoszenie tzw. Rady Pokoju, która nadzorować ma nowe władze w Strefie Gazy, amerykański prezydent ogłosił 15 stycznia. Sam Donald Trump ma stanąć na jej czele. "To wielki zaszczyt móc ogłosić powstanie Rady Pokoju. Jej członkowie zostaną ogłoszeni niedługo, ale mogę z pewnością powiedzieć, że jest to najwspanialsza i najbardziej prestiżowa rada, jaka kiedykolwiek i gdziekolwiek powstała" - pisał w swoich mediach społecznościowych.
Wkrótce więcej informacji.