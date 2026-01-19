Rzecznik Kremla wskazał, że obecnie analizowane są "wszystkie szczegóły tej propozycji". - Mamy nadzieję na kontakty ze stroną amerykańską, aby wyjaśnić wszystkie niuanse - wskazał.

Ogłoszenie tzw. Rady Pokoju, która nadzorować ma nowe władze w Strefie Gazy, amerykański prezydent ogłosił 15 stycznia. Sam Donald Trump ma stanąć na jej czele. "To wielki zaszczyt móc ogłosić powstanie Rady Pokoju. Jej członkowie zostaną ogłoszeni niedługo, ale mogę z pewnością powiedzieć, że jest to najwspanialsza i najbardziej prestiżowa rada, jaka kiedykolwiek i gdziekolwiek powstała" - pisał w swoich mediach społecznościowych.