Kreml ruszył z tajną operacją na Węgrzech? Rosja grzmi, odrzuca oskarżenia

Dawid Szczyrbowski

Rosyjska firma konsultingowa wyselekcjonowała grupę 80 wpływowych użytkowników mediów społecznościowych na Węgrzech, którzy przed kluczowymi wyborami powielają przekaz przychylny Viktorowi Orbanowi - pisze "The Financial Times". Węgierski premier jest przedstawiany jako obrońca suwerenności, zaś jego główny rywal jako "marionetka Brukseli". Ambasada Rosji w Budapeszcie odrzuca oskarżenia o próbę ingerencji w trwającą kampanię.

Premier Węgier Viktor Orban i prezydent Rosji Władimir Putin
Premier Węgier Viktor Orban i przywódca Rosji Władimir PutinATTILA KISBENEDEK/ALEXANDER ZEMLIANICHENKOAFP

W skrócie

  • Agencja Projektowania Społecznego rozpoczęła kampanię skierowaną do węgierskich obywateli, mającą na celu wsparcie partii Fidesz i Viktora Orbana poprzez wiadomości w mediach społecznościowych.
  • Rosyjska firma konsultingowa prowadzi działania uderzające w lidera opozycji Petera Magyara oraz partię TISZA, prezentując ich w negatywnym świetle.
  • W przedwyborczych sondażach na Węgrzech partia TISZA prowadzi nad Fideszem, a wybory parlamentarne odbędą się za miesiąc.
Powiązana z Kremlem i objęta zachodnimi sankcjami Agencja Projektowania Społecznego rozpoczęła aktywną kampanię skierowaną do węgierskich obywateli - informuje "The Financial Times".

"Plan ma na celu wzmocnienie partii Fidesz Viktora Orbana poprzez zalewanie mediów społecznościowych wiadomościami stworzonymi w Rosji i publikowanymi przez wpływowych Węgrów" - czytamy w publikacji.

Poszczególne wpisy przedstawiają premiera Węgier jako obrońcę suwerenności państwa oraz "silnego polityka, który ma globalnych przyjaciół".

Taki obraz starał się wykreować sam Viktor Orban. Lider Fideszu niejednokrotnie spotkał się z Donaldem Trumpem, jest również członkiem powołanej przez republikanina Rady Pokoju. Z kolei w listopadzie 2025 roku węgierski premier został przyjęty na Kremlu.

Tajna kampania rosyjskiej firmy na Węgrzech. Uderzają w lidera opozycji

Zarazem rosyjska firma konsultingowa uderza w głównego konkurenta Orbana Petera Magyara. Lider opozycji jest ukazywany jako "marionetka Brukseli bez zewnętrznego wsparcia".

Strategia zakłada ataki na opozycyjną partię TISZA. Plan polega na przedstawieniu formacji jako wewnętrznie rozdartej, a jej członków jako niekompetentnych.

    Doniesienia "FT" idą w podobnym kierunku, co ustalenia niezależnego portalu VSquare. Dziennikarze informowali, że do rosyjskiej ambasady w Budapeszcie Moskwa oddelegowała trzech przedstawicieli wywiadu wojskowego GRU.

    Oficerowie mają wykonywać polecenia Siergieja Kirijenki, technokraty, również objętego reżimem sankcyjnym. Kirijenko to bliski współpracownik Władimira Putina. W przeszłości kierował podobnymi kampaniami, jak ta realizowana przez Agencję Projektowania Społecznego.

    Media: Rosja rozpoczęła akcję przed wyborami na Węgrzech, wyselekcjonowali 80 osób

    Rosyjska agencja nie planuje nawiązania bezpośrednich kontaktów z węgierskim rządem, aby akcja nie odwróciła się przeciwko Orbanowi. Odpływ wyborców mógłby mieć dla Fideszu katastrofalne konsekwencje.

    "Agencja Projektowania Społecznego rozpoczęła w lutym przegląd węgierskich wiadomości i raportów think tanków w poszukiwaniu pomysłów i wybrała około 50 osób popierających Orbana oraz około 30 osób opozycyjnych, które mogłyby zostać wykorzystane do rozpowszechniania swoich treści" - czytamy w publikacji.

      Rosyjska ambasada na Węgrzech odcięła się od oskarżeń. Ambasador Jewgienij Stanisławow stwierdził, że Moskwie zależy tylko na "kontynuacji normalnych stosunków dwustronnych i rozwijaniu obopólnie korzystnej współpracy".

      Rząd Węgier określił publikację "The Financial Times" jako "lewicowe, fałszywe oskarżenia".

      Spór na linii Ukraina - Węgry. Poszło o rurociąg Przyjaźń

      Rosyjska tajna akcja w mediach społecznościowych ma miejsce w momencie nasilenia sporu między Budapesztem i Kijowem.

      Kryzys między krajami nastąpił w wyniku przerwania dostaw rosyjskiej ropy rurociągiem Przyjaźń. Magistrala przesyłowa biegnie przez terytorium Ukrainy.

      W odpowiedzi Viktor Orban zawetował 20. pakiet unijnych sankcji na Rosję. Bardzo możliwe, że Węgry skorzystają również z prawa wety podczas głosowania nad udzieleniem przez UE Ukrainie preferencyjnej pożyczki w kwocie 90 mld euro.

        Wybory parlamentarne na Węgrzech. TISZA prowadzi w sondażach

        Za miesiąc Węgrzy wybiorą nowy parlament i zdecydują, czy przedłużyć mandat do rządzenia Viktorowi Orbanowi.

        Lider Fideszu sprawuje władzę od 2010 roku. W sumie na urzędzie premiera zasiada 20 lat (był szefem rządu również w latach 1998 - 2002).

        W przedwyborczych sondażach pierwszą pozycję zajmuje opozycyjna partia TISZA. W poszczególnych badaniach przewaga ugrupowania Petera Magyara nad Fideszem waha się od kilku do kilkunastu punktów procentowych.

        Źródła: "The Financial Times", VSquare

