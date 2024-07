Kreml reaguje po śmierci lidera Hamasu. "Absolutnie niedopuszczalne"

"To absolutnie niedopuszczalne. Doprowadzi to do dalszej eskalacji napięcia" - tak rosyjski resort spraw zagranicznych zagregował na wiadomość o zabiciu lidera Hamasu Ismaila Hanijja. Zdaniem Moskwy wydarzenie to będzie miało "negatywny wpływ" na rozmowy o zawieszeniu broni w Strefie Gazy. Śmierć przywódcy palestyńskiej organizacji potępiły również Iran, Turcja oraz Palestyna. Swoje obawy wraziły także Stany Zjednoczone, do sprawy odniósł się też Izrael.