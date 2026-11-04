Kreml zabrał głos po wyborach połówkowych w USA. Agencja Reutera cytuje krótki komunikat, w którym Rosjanie wyrażają nadzieję, że "wyniki wyborów w USA nie wpłyną na wysiłki Trumpa na rzecz pokoju w Ukrainie".

Wyniki wyborów w USA. "To będzie inny Donald Trump"

Jak opisuje Bloomberg, Władimir Putin i Wołodymyr Zełenski będą musieli zmierzyć się z innym Donaldem Trumpem, po tym jak republikanie wyszli osłabieni z wtorkowych wyborów do Kongresu. Nowa sytuacja polityczna w USA może mieć istotne konsekwencje dla dalszego przebiegu wojny.

Według osoby zbliżonej do Kremla, na którą powołuje się Bloomberg, Rosja będzie próbowała wykorzystać porozumienie dotyczące dostaw rosyjskiego oleju napędowego do USA, aby zabiegać o dalsze złagodzenie amerykańskich sankcji.

Moskwa chciałaby przekonać administrację Trumpa, że współpraca gospodarcza między państwami jest możliwa jeszcze przed zakończeniem wojny w Ukrainie.

Wcześniej wysłannicy amerykańskiego prezydenta Steve Witkoff i Jared Kushner próbowali zachęcić Putina do negocjacji, wskazując na potencjalne korzyści gospodarcze wynikające z zawarcia porozumienia pokojowego.

Jak informował w poniedziałek "Wall Street Journal", podczas wrześniowych wizyt w Kijowie i Moskwie przedstawiciele USA promowali plan wznowienia przez Rosję sprzedaży gazu ziemnego do Europy za pośrednictwem amerykańskiego pośrednika.

Wołodymyr Zełenski zarzucał Moskwie, że celowo przeciąga rozmowy. Jak dodał, chodziło również o to, by "zapobiec jakimkolwiek nowym sankcjom ze strony USA".

Media: Putin może nasilić ataki na Ukrainę przed zimą

Bloomberg ocenia, że porażka republikanów może ograniczyć możliwości Trumpa wywierania presji na Zełenskiego, by zaakceptował niekorzystne dla Kijowa porozumienie. Nie oznacza to jednak, że amerykański prezydent stanie się bardziej przychylny Ukrainie i europejskim sojusznikom. Jednocześnie osłabienie jego pozycji może ośmielić Putina do kontynuowania działań zbrojnych i zwiększenia uderzeń w ukraińską infrastrukturę energetyczną.

Kreml ma bowiem tracić wiarę w to, że Trump będzie w stanie wymusić na Ukrainie przyjęcie rosyjskich warunków. Według osób zaznajomionych ze sprawą taka ocena skłania rosyjskiego przywódcę do przygotowywania się na dalszą wojnę i wywierania presji również na europejskich partnerów Kijowa.

Jednym z najbliższych "sprawdzianów" są planowane na 10-11 listopada rozmowy przedstawicieli Rosji, Ukrainy i USA w Abu Zabi. Putin nie sygnalizował jednak gotowości do rezygnacji ze swoich maksymalistycznych żądań terytorialnych.

USA rozmawiają z Rosją. Ukraina obawia się o dostawy broni

Równolegle do rozmów pokojowych Waszyngton utrzymuje kontakty z Moskwą. Możliwe jest spotkanie rosyjskiego przywódcy z Trumpem podczas szczytu APEC w Chinach. Jak potwierdził Marco Rubio, rozmawiał o takim scenariuszu z Siergiejem Ławrowem podczas spotkania G20 w Atlancie.

USA zaprosiły również Putina na grudniowy szczyt G20 w Miami. Decyzje Waszyngtonu wywołują jednak sprzeciw sojuszników Kijowa. Kaja Kallas ostrzegła, że zaproszenie rosyjskiego przywódcy grozi ""normalizacją zbrodni wojennych popełnianych każdego dnia" w Ukrainie.

Tymczasem Zełenski zabiega o dodatkowe pociski do systemów Patriot przed zimowymi atakami Rosji. USA zatwierdziły sprzedaż Ukrainie rakiet o wartości 2,1 mld dolarów, jednak prezydent obawia się, że dostawy mogą rozpocząć się dopiero za kilka lat.

Jednocześnie Trump naciska na Zełenskiego, by wstrzymał ataki na rosyjskie rafinerie. Ukraiński prezydent ostrzega, że porozumienie dotyczące dostaw rosyjskiego oleju napędowego do USA może otworzyć Moskwie drogę do kolejnych ustępstw ze strony Waszyngtonu, między innymi w sprawie gazu, nawozów, zamrożonych aktywów państwowych oraz sankcji nałożonych na rosyjskie osoby i przedsiębiorstwa.

Sprawdź, jak przebiega wojna w Ukrainie. Czytaj nasz raport specjalny!

Źródła: Bloomberg, Reuters



