Nasze wojsko podejmie wszelkie niezbędne kroki, jeśli plany Polski zostaną zrealizowane - ostrzegł rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, cytowany przez agencję Reutera. To reakcja na doniesienia dotyczące gotowości Polski do rozmieszczenia broni nuklearnej na terenie kraju. Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że Polska jest na to gotowa, "gdyby zaszła taka potrzeba".