Kreml reaguje na decyzję polskiego sądu. "Zrobimy wszystko, co możliwe"

Krzysztof Ryncarz

Krzysztof Ryncarz

Rzecznika Kremla Dmitrij Pieskow zapowiedział wsparcie dla rosyjskiego archeologa Aleksandra Butiagina, po tym jak w środę polski sąd dopuścił możliwość jego ekstradycji do Ukrainy. Pieskow stwierdził również, że sąd, który podjął taką decyzję, jest "skrajnie proukraiński".

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow w garniturze z bordowym krawatem na niebieskim tle
Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow

W skrócie

  • Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow zapowiedział wsparcie dla Aleksandra Butiagina po orzeczeniu polskiego sądu o dopuszczeniu ekstradycji na Ukrainę.
  • Polski sąd uznał prawną dopuszczalność wydania rosyjskiego archeologa stronie ukraińskiej, jednak postanowienie nie jest prawomocne.
  • Według ukraińskiej prokuratury Butiagin jest oskarżony o nielegalne wykopaliska i zniszczenie kompleksu archeologicznego na Krymie.
- Musimy zrobić wszystko, co możliwe, aby pomóc naszemu obywatelowi w ochronie jego uzasadnionych interesów. Ta praca zostanie wykonana - powiedział w czwartek Dmitrij Pieskow dziennikarzom, komentując decyzję polskiego sądu wobec archeologa.

Rzecznik Kremla został zapytany również, jak jego zdaniem powinna się skończyć sprawa. - Nie chciałbym niczego prognozować. Oczywiste jest, że sąd jest skrajnie proukraiński - odparł Pieskow.

Zobacz również:

Warszawski sąd okręgowy stwierdził prawną dopuszczalność wydania rosyjskiego archeologa Aleksandra Butiagina stronie ukraińskiej
Polska

Ekstradycja rosyjskiego archeologa. Moskwa grzmi

Artur Pokorski
Artur Pokorski

    Wcześniej w podobnym tonie wypowiadała się również rzeczniczka rosyjskiego MSZ Marija Zacharowa, która stwierdziła, że proces Butiagina "jest polityczny" i zapowiedziała, że Rosja będzie pracowała, nad jego "szybkim powrotem do ojczyzny".

    Sprawa Aleksandra Butiagina. Polski sąd zdecydował ws. rosyjskiego archeologa

    Aleksander Butiagin to rosyjski archeolog i pracownik muzeum Emitaż w Petersburgu. Mężczyzna został na początku grudnia 2025 roku zatrzymany na terenie Polski przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego po tym, jak Ukraina zwróciła się do polskich służb o pomoc prawną.

    Według ukraińskiej prokuratury Butiagin jest odpowiedzialny za umyślne i nielegalne częściowe zniszczenie archeologicznego kompleksu "Starożytne miasto Myrmekjon" znajdującego się w Kerczu na Krymie oraz prowadzenie wykopalisk bez pozwolenia. Ukraina szacuje straty na ponad 200 mln hrywien. Za zarzucane mu przestępstwa, Rosjaninowi grozi grzywna i do pięciu lat więzienia.

    Wniosek o ekstradycję Butiagina do Ukrainy rozpoznawał Sąd Rejonowy w Warszawie, który w środę "stwierdził prawną dopuszczalność wydania go stronie ukraińskiej" - przekazał pełnomocnik Rosjanina. Postanowienie sądu nie jest jednak prawomocne. Mec. Adam Domański reprezentujący Butiagina zapowiedział już złożenie zażalenia.

    Zobacz również:

    Szefowa MKiDN Marta Cienkowska
    Świat

    Ukraińska zbrodnia na Polakach. Ruszą poszukiwania w Ugłach

    Dagmara Pakuła
    Dagmara Pakuła
    "Wydarzenia": Kościoły jako schrony w przypadku wojny. Nowy pomysł rządzącychPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze