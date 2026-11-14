Kreml potwierdza trójstronne spotkanie Putina, Trumpa i Xi. Padła konkretna data

Michał Szpojankowski

Michał Szpojankowski

Kreml potwierdził spotkanie Władimira Putina, Donalda Trumpa i Xi Jinpinga w Shenzhen w przyszłym tygodniu. Jednym z tematów rozmowy między głowami państw będzie redukcja broni jądrowej na świecie. Przywódca Stanów Zjednoczonych chce również porozmawiać o wojnie w Iranie. Zbliżające się wielkimi krokami spotkanie nazywane jest "nową Jałtą". AFP przekazała, że prezydent Ukrainy bije na alarm, twierdząc, że może dojść do "podziału stref wpływów".

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Xi Jinping, Władimir Putin i Donald Trump w garniturach na tle flag. Liderzy państw spotkają się w Shenzhen.
Xi, Putin i Trump spotkają się w ShenzhenKAI NAITO / POOL / AFP; PAVEL BEDNYAKOV / POOL / AFP; ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFPAFP

W skrócie

  • Kreml potwierdził, że w przyszły czwartek w Shenzen odbędzie się trójstronne spotkanie Władimira Putina, Donalda Trumpa i Xi Jinpinga na marginesie szczytu APEC.
  • Głównym tematem rozmów przywódców ma być kontrola zbrojeń nuklearnych na świecie, a strona amerykańska zamierza poruszyć także kwestię wojny USA z Iranem.
  • Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzega, że podczas spotkania w Shenzen może dojść do niebezpiecznego podziału stref wpływów między światowymi mocarstwami.
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W sobotę Dmitrij Pieskow, rzecznik Kremla, potwierdził, że Władimir Putin, Donald Trump i Xi Jinping spotkają się w Shenzhen w przyszły czwartek.

Przywódcy Rosji, USA i Chin odbędą pierwsze spotkanie na marginesie szczytu Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC). Według "New York Times" będą rozmawiać przede wszystkim o kontroli zbrojeń nuklearnych na świecie.

Trump, Putin i Xi spotkają się w Shenzhen

AFP, powołując się na anonimowych amerykańskich urzędników, informuje, że podczas trójstronnego spotkania poruszona zostanie kwestia wojny USA z Iranem. Nie pojawi się natomiast temat wojny w Ukrainie. Waszyngton prowadzi bowiem "całkowicie odrębną ścieżkę negocjacji" z Moskwą i Kijowem.

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- Chiny nie są częścią tego procesu, dlatego włączanie dyskusji o Ukrainie do tych rozmów wydaje się niewłaściwe - powiedział wspomnianej agencji jeden z anonimowych przedstawicieli władz USA.

Chociaż spotkanie ma nie dotyczyć Ukrainy, prezydent kraju Wołodymyr Zełenski ostrzegał przed nim. Alarmował, że podczas trójstronnych rozmów w Shenzen może dojść do "podziału stref wpływów", podobnie jak miało to miejsce w Jałcie w 1945 roku.

Trump zje obiad w cztery oczy z Xi

Według AFP w Shenzhen Donald Trump planuje spotkać się sam na sam z Xi Jinpingiem. Podczas rozmowy ma nie zostać poruszony temat afery związanej z Nvidią i rezygnacją Jensena Huanga z funkcji dyrektora generalnego firmy. Nie pojawi się też kwestia kontroli eksportu półprzewodników, które były sednem skandalu.

Wspomniana agencja donosi, że Trump nie spotka się sam na sam z Putinem. W Shenzhen prezydentowi USA będzie towarzyszył Elon Musk. Miliarder nie będzie jednak uczestniczył ani w spotkaniu w cztery oczy z Xi, ani podczas trójstronnych rozmów.

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