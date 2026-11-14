W skrócie
- Kreml potwierdził, że w przyszły czwartek w Shenzen odbędzie się trójstronne spotkanie Władimira Putina, Donalda Trumpa i Xi Jinpinga na marginesie szczytu APEC.
- Głównym tematem rozmów przywódców ma być kontrola zbrojeń nuklearnych na świecie, a strona amerykańska zamierza poruszyć także kwestię wojny USA z Iranem.
- Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzega, że podczas spotkania w Shenzen może dojść do niebezpiecznego podziału stref wpływów między światowymi mocarstwami.
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W sobotę Dmitrij Pieskow, rzecznik Kremla, potwierdził, że Władimir Putin, Donald Trump i Xi Jinping spotkają się w Shenzhen w przyszły czwartek.
Przywódcy Rosji, USA i Chin odbędą pierwsze spotkanie na marginesie szczytu Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC). Według "New York Times" będą rozmawiać przede wszystkim o kontroli zbrojeń nuklearnych na świecie.
Trump, Putin i Xi spotkają się w Shenzhen
AFP, powołując się na anonimowych amerykańskich urzędników, informuje, że podczas trójstronnego spotkania poruszona zostanie kwestia wojny USA z Iranem. Nie pojawi się natomiast temat wojny w Ukrainie. Waszyngton prowadzi bowiem "całkowicie odrębną ścieżkę negocjacji" z Moskwą i Kijowem.
- Chiny nie są częścią tego procesu, dlatego włączanie dyskusji o Ukrainie do tych rozmów wydaje się niewłaściwe - powiedział wspomnianej agencji jeden z anonimowych przedstawicieli władz USA.
Chociaż spotkanie ma nie dotyczyć Ukrainy, prezydent kraju Wołodymyr Zełenski ostrzegał przed nim. Alarmował, że podczas trójstronnych rozmów w Shenzen może dojść do "podziału stref wpływów", podobnie jak miało to miejsce w Jałcie w 1945 roku.
Trump zje obiad w cztery oczy z Xi
Według AFP w Shenzhen Donald Trump planuje spotkać się sam na sam z Xi Jinpingiem. Podczas rozmowy ma nie zostać poruszony temat afery związanej z Nvidią i rezygnacją Jensena Huanga z funkcji dyrektora generalnego firmy. Nie pojawi się też kwestia kontroli eksportu półprzewodników, które były sednem skandalu.
Wspomniana agencja donosi, że Trump nie spotka się sam na sam z Putinem. W Shenzhen prezydentowi USA będzie towarzyszył Elon Musk. Miliarder nie będzie jednak uczestniczył ani w spotkaniu w cztery oczy z Xi, ani podczas trójstronnych rozmów.