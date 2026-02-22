W skrócie Dmitrij Pieskow ostrzegł, że ewentualne rozmieszczenie broni jądrowej w Estonii sprowokuje symetryczną odpowiedź Rosji.

Estoński minister spraw zagranicznych Margus Tsahkna nie wykluczył możliwości ulokowania broni jądrowej sojuszników na terytorium Estonii.

Margus Tsahkna zaznaczył, że Estonia przygotowuje się na potencjalne zagrożenia ze strony Rosji. Podkreślił, że wierzy w siłę NATO i nowe plany obronne.

- Rosja zawsze będzie robić wszystko, co konieczne, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo, zwłaszcza w kwestiach odstraszania nuklearnego - przekonywał Dmitrij Pieskow w rozmowie z gazetą "Wiesti".

Jak zasugerował przedstawiciel Kremla, w przypadku odnotowania zagrożenia ze strony Estonii Moskwa jest gotowa posunąć się do podjęcia radykalnych działań.

"Musi to jasno zrozumieć". Kreml grozi Estonii

Pieskow podkreślał, że Estonia jest "bardzo bliska" Rosji i ze strony Kremla nie zagraża jej żadne niebezpieczeństwo. Dodał też, że dotyczy to każdego z europejskich państw.

- Jeśli jednak na terytorium Estonii znajduje się broń jądrowa wymierzona w nas, nasza broń jądrowa zostanie wymierzona w terytorium Estonii i Estonia musi to jasno zrozumieć - przekonywał.

Stanowisko rzecznika Kremla stanowi odpowiedź na słowa estońskiego ministra spraw zagranicznych Margusa Tsahkny, które padły w programie "Esimene stuudio" na antenie ETV.

- Sprowadzenie broni nuklearnej na nasze terytorium - nie jesteśmy temu przeciwni. Nie mamy doktryny, która to w jakiś sposób wyklucza, np. umieszczenie broni jądrowej na naszym terytorium, jeśli NATO uzna to za konieczne i będzie to zgodne z naszymi planami obronnymi - powiedział Tsahkna.

Szef estońskiego MSZ nie wyklucza rozmieszczenia broni jądrowej w swoim kraju

O potencjalną rosyjską inwazję Margus Tsahkna pytany był podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa. Minister stwierdził, że jego kraj byłby logicznym celem Moskwy.

- W rzeczywistości znacznie zwiększamy nasze możliwości. Wierzę, że NATO jest silniejsze niż kiedykolwiek. Mamy już nowe plany obronne, a to oznacza, że nie czekamy bezczynnie. Jeśli Rosja najedzie nasze terytorium i zacznie stawiać opór, przeniesiemy wojnę na ich terytorium - zapowiedział w rozmowie z Deutsche Welle.

Estoński minister przyznał, że jednocześnie martwi się o "wolę polityczną" w Europie. - Martwimy się o Europę, o to, czy jest ona gotowa podejmować decyzje, przeciwstawiać się, stawać się silniejsza - dodawał.

Źródła: ERR, Xinhua

