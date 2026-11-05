W skrócie Siergiej Szojgu oskarżył Polskę oraz kraje bałtyckie o organizowanie szkoleń dla osób mających na celu destrukcyjne działania przeciwko Rosji "od środka".

Rzeczniczka rosyjskiego MSZ Marija Zacharowa zapowiedziała możliwość podjęcia symetrycznych i asymetrycznych działań odwetowych wobec krajów zagrażających suwerenności Rosji.

Komendant Główny Policji gen. insp. Marek Boroń przekazał, że przy granicy z obwodem królewieckim trwa operacja mająca zapobiegać potencjalnym aktom dywersji.

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Stanowisko dotyczące rzekomego wewnętrznego zagrożenia dla Rosji inspirowanego przez ośrodki zewnętrzne Siergiej Szojgu przedstawił podczas konferencji prasowej organizowanej w ramach wydarzeń związanych z Dniem Jedności Narodowej.

Jak przekonywał, działania mające na celu doprowadzenie do "upadku naszego kraju" rozpoczęły się już w latach 90.

Kreml oskarża Polskę o szkolenie sabotażystów. "Rada Bezpieczeństwa zajmuje się tym problemem"

- Pojawiło się wiele różnych organizacji działających pod różnymi szyldami. Teraz nazywają się organizacjami non-profit, NGO-sami i tak dalej. Większość tych organizacji jest bardzo użyteczna, prowadzi poważną pracę. Ale większość osób angażuje się w działania destrukcyjne - mówił Szojgu.

Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Rosji dodał też, że wspomniani sabotażyści są szkoleni w Polsce, krajach bałtyckich "i w innych krajach". - Takich centrów jest wiele - powiedział, wskazując, że chodzi o prowadzenie działań szkodliwych dla Rosji "od środka". Szojgu zapewnił też, że "Rada Bezpieczeństwa zajmuje się tym problemem".

Zacharowa ostrzega. Grozi "symetrycznymi i asymetrycznymi działaniami"

W czwartek do słów sekretarza Rady Bezpieczeństwa Rosji odniosła się rzeczniczka MSZ Marija Zacharowa. Stwierdziła, że Rosja rości sobie prawo do reakcji na "wrogie działania" Polski i krajów bałtyckich.

- Oto na przykład koncepcja polityki zagranicznej, paragraf 26, przyjęta 31 marca 2023 roku. Ten akapit stwierdza: "W przypadku działań państw obcych zagrażających suwerenności i integralności terytorialnej Rosji, nasz kraj uważa za legalne podjęcie symetrycznych i asymetrycznych działań niezbędnych do tłumienia takich działań oraz zapobiegania ich powtórzeniu w przyszłości" - wskazywała.

Rosjanie przekształcają Królewiec w "ośrodek wojny elektronicznej"

Komendant Główny Policji gen. insp. Marek Boroń informował na początku tygodnia, że trwa specjalna operacja przy granicy z obwodem królewieckim. - Policja zabezpiecza granicę pod kątem ewentualnych wydarzeń, które mogłyby doprowadzić do aktów dywersji - mówił w RMF FM.

Boroń tłumaczył, że informacje o zagrożeniu pochodzą od służb zewnętrznych, a dodatkowe siły prowadzą działania w województwach warmińsko-mazurskim i podlaskim. Obejmują one współpracę ze służbami specjalnymi, wojskiem i strażą graniczną. Podkreślił przy tym, że operacja ma charakter prewencyjny.

Wcześniej media, w tym niemieckie "Tagesspiegel" czy "Frankfurter Allgemeine Zeitung", informowały, że w obwodzie królewieckim, zaledwie 30 km od granicy z Polską, powstaje ogromny rosyjski system radarowy zdolny do kontrolowania znacznych obszarów Europy.

W ocenie fińsko-polskiego systemu obserwacyjnego "Iceye" budowa systemu OTH w tym miejscu jest dowodem na to, że Rosja przekształca Królewiec w "ośrodek wojny elektronicznej".



