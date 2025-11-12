W skrócie Kreml oskarża Europę o przygotowywanie się do wojny z Rosją, wskazując Polskę jako przykład kraju zwiększającego budżet wojskowy.

Dmitrij Pieskow krytykuje silne promilitarystyczne nastroje w Europie i twierdzi, że prowadzą one do szkód gospodarczych.

Serbia oficjalnie potępia rosyjską agresję na Ukrainę, lecz utrzymuje relacje z Moskwą i nie uczestniczy w sankcjach.

- Rzeczywiście istnieją silne nastroje promilitarystyczne. Kraje Europy zwiększają budżety wojskowe, niektóre kraje - takie jak Polska - podniosły je już do 5 proc. Inne podążają tą drogą, choć to je niszczy. Prowadzi to do przeciążenia gospodarki, a w perspektywie średnioterminowej będzie miało poważniejsze konsekwencje. Taka atmosfera jest i jest ona zła - stwierdził rzecznik Kremla.

Dodał, że "Moskwa zawsze rozumiała, że takie zagrożenie istnieje", dlatego "podjęto wszelkie środki w celu zabezpieczenia jej interesów i bezpieczeństwa".

Wojna w Ukrainie. Europa obawia się zapędów Rosji

Słowa Piskowa to pokłosie ostatnich wypowiedzi, jakie przetaczają się przez Europę.

- Wojna między Europą a Rosją staje się coraz bardziej prawdopodobna - komentował na antenie Pink TV prezydent Serbii Aleksandar Vučić. - Jesteśmy między młotem a kowadłem. Musimy nadal wzmacniać armię. Zbroić się mądrze. I musimy nadal intensywnie inwestować, aby móc bronić naszego kraju - dodał.

W podobnym tonie wypowiedział się także szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Francji, Fabien Mandon. Generał stwierdził, że armia francuska musi być gotowa na ewentualną wojnę z Moskwą w ciągu najbliższych 3-4 lat.

Słowa przedstawicieli europejskich są odniesieniem do zapędów Rosji w regionie. Narracja Kremla, jakoby to Europa prowokowała Rosję do działania to stały mechanizm propagandowy Kremla.

Jak wielokrotnie ostrzegali eksperci, m.in. z Instytutu Studiów nad Wojną, rozprzestrzenianie takich informacji to "faza zero" konfliktu z Zachodem.

