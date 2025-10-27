W skrócie Rosja przetestowała pocisk Buriewiestnik zdolny do przenoszenia głowic nuklearnych, co ogłosił Władimir Putin.

Donald Trump skrytykował test, domagając się od Moskwy skupienia na zakończeniu wojny zamiast testowaniu nowych rakiet.

Kreml odpowiedział, że działania Rosji są zgodne z interesem narodowym i nie powinny wpływać na relacje z USA.

- Mimo całej naszej otwartości na ustanowienie dialogu ze Stanami Zjednoczonymi, Rosja i jej prezydent zawsze przede wszystkim kierowała się swoimi interesami narodowymi. Tak zawsze było, jest i będzie - stwierdził rzecznik prasowy Kremla Dmitrij Pieskow odnosząc się do krytyki przez Donalda Trumpa testu przez Rosję pocisku Buriewiestnik.

Według niego test rakiety nie powinien wpływać na stosunki między USA a Rosją. - Nie ma tu nic, co może lub powinno zmienić relacje między Moskwą a Waszyngtonem - powiedział Pieskow.

Do testu rakiety Buriewiestnik miało dojść w ubiegłym tygodniu. Rosja potwierdziła przeprowadzenie próby, jednak nie przekazał skąd pocisk został wystrzelony. W poniedziałek informacje na ten temat podał jednak norweski wywiad.

- Możemy potwierdzić, że Rosja przeprowadziła nowy test pocisku manewrującego dalekiego zasięgu Buriewiestnik, który został wystrzelony z Nowej Ziemi (rosyjskiego archipelagu na Oceanie Arktycznym - red.) - powiedział szef norweskiego wywiadu adm. Nils Andreas Stensoenes.

Rosja testuje nową broń. Donald Trump reaguje

Prezydent Rosji Władimir Putin poinformował w niedzielę, że pocisk Buriewiestnik podczas testu pokonał 14 tys. kilometrów (8700 mil). Próba spotkała się z krytyką Donalda Trumpa.

- Wiedzą, że mamy najpotężniejszą na świeć łódź podwodną o napędzie atomowym tuż przy ich wybrzeżu, więc nie będzie ona musiała pokonywać 8 tysięcy mil - stwierdził prezydent USA, komentując próbę.

- Nie sądzę, żeby to co Putin mówi, było właściwe. Powinien się skupiać na zakończeniu wojny, która powinna trwać tydzień, a trwa już czwarty rok. To powinien zrobić, zamiast testować pociski - dodał Trump.

Źródło: Reuters

