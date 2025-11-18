Kreml odniósł się do oskarżeń ws. dywersji na polskiej kolei
"Kwitnąca rusofobia" - w ten sposób Kreml skomentował słowa Donalda Tuska na temat powiązań między aktami dywersji, do których doszło w Polsce, a rosyjskimi służbami.
"Rosję oskarża się o wszelkie przejawy trwającej wojny hybrydowej i bezpośredniej. W Polsce, powiedzmy to sobie szczerze, w tym przodują. Rusofobia tam kwitnie" - powiedział rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow w rozmowie z reporterem rosyjskiej telewizji państwowej.
Słowa Pieskowa to komentarz do oświadczenia Donalda Tuska, który wskazał domniemanych sprawców aktów dywersji, do których doszło w ostatnim czasie w Polsce. Mają być nimi dwaj Ukraińcy, którzy działali we współpracy z rosyjskimi służbami.
- Intensywna praca służb i prokuratury pozwoliła ustalić osoby odpowiedzialne za akty dywersji - powiedział podczas wystąpienia w Sejmie premier. Osoby te to dwóch obywateli Ukrainy, współpracujący z FSB, którym udało się opuścić Polskę.
