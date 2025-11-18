Kreml odniósł się do oskarżeń ws. dywersji na polskiej kolei

"Rosję oskarża się o wszelkie przejawy trwającej wojny hybrydowej i bezpośredniej. W Polsce, powiedzmy to sobie szczerze, w tym przodują. Rusofobia tam kwitnie" - powiedział rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow w rozmowie z reporterem rosyjskiej telewizji państwowej.

Słowa Pieskowa to komentarz do oświadczenia Donalda Tuska, który wskazał domniemanych sprawców aktów dywersji, do których doszło w ostatnim czasie w Polsce. Mają być nimi dwaj Ukraińcy, którzy działali we współpracy z rosyjskimi służbami.

- Intensywna praca służb i prokuratury pozwoliła ustalić osoby odpowiedzialne za akty dywersji - powiedział podczas wystąpienia w Sejmie premier. Osoby te to dwóch obywateli Ukrainy, współpracujący z FSB, którym udało się opuścić Polskę.

Wkrótce więcej informacji.

