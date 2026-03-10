W skrócie W ostatnim czasie rosyjskie władze wyłączały internet w Moskwie i Petersburgu.

Według rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa działania te zostały przeprowadzone zgodnie z obowiązującym prawem i miały na celu "zapewnienie bezpieczeństwa".

W Rosji zablokowano także niektóre komunikatory internetowe, a obywatele są zachęcani do korzystania z rosyjskiej aplikacji Max.

- Wszelkie odłączenia od internetu i ograniczenia komunikacji zostały przeprowadzone całkowicie w zgodzie z obowiązującym prawem - przekazał Pieskow w rozmowie z dziennikarzami we wtorek.

Jak zaznaczył decyzje o wyłączeniu internetu zostały podjęte "w związku z potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa", nie wytłumaczył jednak co dokładnie ma na myśli.

Rosja. W Moskwie i Petersburgu wyłączono internet

Pieskow przyznał również, że władze są świadome, że problemy z łącznością mogą powodować problemy m.in. dla przedsiębiorców.

- W miarę jak będziemy analizować to doświadczenie, oczywiście zaproponujemy różne rozwiązania problemów, które niestety towarzyszą tym ograniczeniom - powiedział.

Problemy z internetem pojawiały się w ostatnich dniach przede wszystkim w Moskwie i Petersburgu i dotykały również przedstawicieli Kremla. Jak informuje Reuters, podczas poniedziałkowej rozmowy z dziennikarzami doradca prezydenta Władimira Putina Jurij Uszakow co najmniej trzy razy stracił połączenie.

Rosja ogranicza internet i dostęp do komunikatorów

Rosyjskie władze nie tylko ograniczają dostęp do internetu w ostatnim czasie, ale również do niektórych komunikatorów internetowych. W lutym w kraju zablokowano aplikację Whatsapp oraz ograniczono dostęp do platformy Telegram. Już wcześniej zakazano również korzystania z Facebooka i Instagrama.

Rosyjskie władze zachęcają obywateli, by zamiast korzystać z popularnych na całym świecie komunikatorów, korzystali oni z rosyjskiej aplikacji Max. Jest to platforma, która pozwala na wysyłanie wiadomości, wykonywanie połączeń, wysyłanie wiadomości głosowych czy przysyłanie plików w rozmiarze do czterech gigabjtów.

- To rozwijający się komunikator narodowy, dostępny na rynku dla obywateli - mówił w lutym Pieskow.

Krytycy rosyjskiej aplikacji wskazują jednak, że Max może być wykorzystywany przez rosyjskie władze do inwigilacji obywateli. Whatsapp nazwał ją "państwową aplikacją szpiegującą".

