Wojna w Ukrainie
Kreml nie wpuści dziennikarzy na paradę? Media: Cofnięto zaproszenia

Maria Kosiarz

Kreml znacząco zmniejszył rozmach corocznej parady zwycięstwa w Moskwie. Jak donoszą zagraniczne media, administracja Władimira Putina cofnęła akredytacje dla dziennikarzy m.in. niemieckiego "Der Spiegel" czy francuskiej AFP, którzy mieli relacjonować wydarzenie. Rosja odniosła się już do tych doniesień.

Audio generowane przez AI (ElevenLabs) i może zawierać błędy
Żołnierze rosyjscy podczas przygotowań do parady zwycięstwa
Media: Parada zwycięstwa w Moskwie bez udziału zagranicznych dziennikarzy

W skrócie

  • Zagraniczni dziennikarze, w tym z "Der Spiegel" i AFP, nie otrzymali akredytacji na paradę zwycięstwa w Moskwie, co Kreml tłumaczy względami bezpieczeństwa.
  • Tegoroczna parada zwycięstwa odbędzie się bez tradycyjnej kolumny sprzętu wojskowego i w ograniczonym formacie, a w wydarzeniu udział wezmą przywódcy Białorusi, Malezji i Słowacji.
  • Ministerstwo Obrony Rosji ogłosiło zawieszenie broni od 8 do 10 maja, natomiast wcześniejszy rozejm zaproponowany przez prezydenta Ukrainy nie został dotrzymany.
Parada upamiętniająca kapitulację hitlerowskich Niemiec od lat stanowiła pokaz siły i stanowiła kluczowy doroczny element rosyjskiej propagandy. Tym razem wydarzenie odbędzie się w dużo skromniejszej formie.

Zabraknie nie tylko tradycyjnej kolumny sprzętu wojskowego, ale i zagranicznych dziennikarzy, którzy mieli relacjonować paradę w najważniejszych światowych mediach.

Media: Kreml nie wpuści zagranicznych dziennikarzy na paradę zwycięstwa

Jak podaje niemiecki "Der Spiegel", po raz pierwszy w historii zagranicznym korespondentom cofnięto zaproszenia i akredytacje konieczne do wzięcia udziału w paradzie. Według źródeł gazety, zaproszenia odebrano m.in. dziennikarzom niemieckich ARD i ZDF, a także Sky (Wielka Brytania), Rai (Włochy), NHK (Japonia) oraz francuskiej agencji AFP.

Decyzję o cofnięciu akredytacji dla zagranicznych dziennikarzy urzędnicy Kremla mieli przekazać mediom przez telefon.

"Format relacjonowania parady został zmieniony ze względu na obecną sytuację. W związku z tym zagraniczne media, które otrzymały już akredytację, nie będą wpuszczane" - dowiedział się "Der Spiegel".

Podobną informację przekazano także innym redakcjom. W tegorocznej paradzie zwycięstwa wezmą zaś udział przywódcy m.in. Białorusi, Malezji czy Słowacji.

Zagraniczne media nie pojadą na paradę zwycięstwa? Kreml zaprzecza

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, zapytany o cofnięcie akredytacji zagranicznym korespondentom, oświadczył, że doniesienia mediów w tej sprawie to kłamstwo.

Pieskow poinformował, że żadnemu dziennikarzowi nie anulowano akredytacji, ale ze względu na zmiany w formule parady wprowadzono limit na liczbę zagranicznych korespondentów. 

Parada 9 maja bez kolumny wojskowej. Moskwa obawia się ataków

Kolejna zmiana w obchodach 81. rocznicy kapitulacji nazistowskich Niemiec dotyczy tradycyjnego przemarszu. Pod koniec kwietnia Ministerstwo Obrony Rosji poinformowało, że ze względu na "bieżącą sytuację operacyjną" w tym roku w trakcie parady nie będzie prezentowany żaden sprzęt wojskowy.

Dotychczas w ramach obchodów Dnia Zwycięstwa przez rosyjską stolicę paradowała tradycyjna kolumna wojskowa, która miała symbolizować potęgę rosyjskiej armii.

Wojna w Ukrainie. Rosja oddaliła propozycję rozejmu Zełenskiego

W związku z paradą rosyjski resort obrony poinformował w czwartek o wprowadzeniu tymczasowego zawieszenia broni. Wcześniej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił jednostronny rozejm od północy z 5 na 6 maja, jednak Rosja się do niego nie dostosowała, atakując kolejne cele w Ukrainie.

- Chcą od Ukrainy zgody na przeprowadzenie swojej parady, żeby móc bezpiecznie wyjść na plac na godzinę raz w roku, a potem znów dalej zabijać ludzi i prowadzić wojnę. Rosjanie już mówią o uderzeniach po 9 maja. Dziwna i zdecydowanie niespójna logika rosyjskiego kierownictwa - mówił ukraiński przywódca.

Zełenski odradził również zagranicznym gościom podróż do Moskwy z okazji parady Dnia Zwycięstwa. - Otrzymujemy też sygnały od niektórych państw bliskich Rosji, że ich przedstawiciele zamierzają być w Moskwie. Dziwne życzenie… w tych dniach. Nie zalecamy tego - zaznaczył.

Źródła: "Der Spiegel", Ukraińska Prawda, Reuters

