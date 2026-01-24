W skrócie Kreml rozważa różne scenariusze na wypadek śmierci Ramzana Kadyrowa, a sytuacja w Czeczenii jest opisywana jako "niezwykle poważna".

Wśród kandydatów na tymczasowego następcę Kadyrowa wymienia się Adama Delimchanowa i Magomeda Daudowa. Syn Kadyrowa nie może przejąć władzy przed ukończeniem 30 lat.

Moskwa dąży do utrzymania stabilności w Czeczenii, by uniknąć konfliktów i protestów podczas wojny z Ukrainą, a przyszłość regionu zależy od wyboru lojalnego przywódcy.

Źródło bliskie Kremlowi i putinowskiej partii Jedna Rosja opisuje sytuację w Czeczenii jako "niezwykle poważną". Informator niezależnego serwisu Ważne Historie twierdzi, że Moskwa "pracuje nad rozwiązaniem". Inne źródło bliskie rosyjskim władzom podkreśla, że "dopóki Kadyrow żyje, nic się nie wydarzy".

Jak czytamy, sytuacja w Czeczenii jest trudna szczególnie w świetle doniesień o problemach zdrowotnych Ramzana Kadyrowa i niedawnym wypadku samochodowym z udziałem jego 18-letniego syna, Adama.

Według serwisu Ważne Historie Kreml "pracuje" nad rozwiązaniem problemu czeczeńskiego.

Rosja szuka następcy Ramzana Kadyrowa. Władzę przejmie jego syn?

- Wszystko, co dzieje się teraz w Czeczenii, jest starannie ukrywane, a zachodzą tam bardzo złożone procesy. Ludzie są mocno podekscytowani, nikt nie mówi o tym, co się dzieje. Miejscowym powiedziano, że "jeśli pojawią się jakieś przecieki, po prostu zabiją wszystkich, całą rodzinę, aż do siódmego pokolenia" - mówi informator.

Serwis Ważne Historie zaznacza, że Rosja domaga się, by Czeczenia "nie stała się ponownie problemem", zwłaszcza ze względu na wojnę, którą Władimir Putin rozpętał przeciwko Ukrainie.

Jednocześnie - jak czytamy - Adam Kadyrow w razie śmierci swojego ojca nie będzie mógł zarządzać Czeczenią przed ukończeniem 30 lat, czyli co najmniej do 2037 roku. Z tego względu rozważana jest inna możliwa opcja: mianowanie osoby lojalnej wobec Kadyrowa, tzw. adiutanta, który będzie działał w interesie rodziny Kadyrowów. - Jest to całkowicie wykonalne - ocenia politolog i wykładowca Uniwersytetu Karola w Pradze Dmitrij Dubrowski.

Kto zastąpi Ramzana Kadyrowa? Mają dwóch kandydatów

Jak wyjaśnia ekspert, "adiutant" miałby rządzić Czeczenią do 30. urodzin Adama Kadyrowa. Dubrowski uważa przy tym, że młodość Kadyrowa juniora i brak autorytetu nie będą przeszkodą. - Autorytetem Adama jest jego nazwisko, jego pochodzenie. W Federacji Rosyjskiej powstał region, w którym panuje personalistyczna dyktatura, z dynastyczną metodą przekazywania władzy - mówi.

Jednym z kandydatów, który mógłby zastąpić Kadyrowa przed osiągnięciem odpowiedniego wieku przez jego syna, jest Adam Delimchanow, deputowany Dumy Państwowej z Czeczenii i wieloletni sojusznik Kadyrowa, który kontroluje czeczeńską diasporę. Według serwisu Ważne Historie Kadyrow zlecił mu "szkolenie" Adama i zabezpieczenie jego powiązań, w tym w półświatku przestępczym.

Drugim kandydatem jest z kolei Magomed Daudow, szef czeczeńskiego rządu, kolejny bliski współpracownik Kadyrowa, odpowiedzialny za represje w regionie. Według źródeł gazety na tle przyszłego sprawowania władzy w Czeczenii narasta między nimi konflikt.

Stan zdrowia Ramzana Kadyrowa. W tle wypadek jego syna

Następca czeczeńskiego dyktatora stanie przed dwoma zadaniami - mówią serwisowi Ważne Historie politolodzy, czeczeńscy aktywiści i obrońcy praw człowieka.

"Kadyrow potrzebuje go, aby zapewnić bezpieczeństwo swojej rodzinie i utrzymać władzę. Moskwa musi utrzymać stabilność w regionie, unikać konfliktów (zwłaszcza zbrojnych) i protestów ludzi, którzy cierpieli pod rządami Kadyrowa" - czytamy.

Politolog Abbas Galiamow przyznaje, że śmierć Kadyrowa może doprowadzić zarówno do walki o władzę między klanami, jak i masowych protestów. - W Czeczenii jest wielu niezadowolonych ludzi, w tym wielu w czeczeńskich elitach. A jeśli poczują, że system osłabł na tyle, że będą mogli się zbuntować i walczyć, z pewnością to zrobią - mówi Galiamow.

Ekspert uważa, że Moskwa, wybierając następcę Kadyrowa, skupi się przede wszystkim na kimś, kto zminimalizuje ryzyko. - Czeczenia nie jest priorytetem. Priorytetem jest niemarnowanie zasobów. Wszystko, co dostępne, koncentruje się na kwestii ukraińskiej - zaznacza Galiamow.

- Bardzo wielu mieszkańców Republiki Czeczeńskiej ma nadzieję, że ten rząd upadnie. Mają nadzieję, ale nie mówią tego wprost. Wielu rozumie, że absolutnie nic się nie zmieni, bo władze mają już plan B, plan C i tak dalej. Jeśli się nie pogorszy, to się nie poprawi - podsumowuje z kolei Amina Larsson z czeczeńskiego stowarzyszenia praw człowieka Vayfond.

W połowie stycznia rosyjskie i czeczeńskie media opozycyjne informowały, że syn przywódcy Czeczenii Adam Kadyrow trafił do szpitala po wypadku samochodowym. Jego stan miał być poważny. Do zdarzenia doszło w czasie, gdy ukraiński wywiad donosił o niewydolności nerek u Ramzana Kadyrowa. Po kilku dniach rosyjskie propagandowe media podały, że 18-latek wraca do zdrowia. Kadyrow junior w chwili wypadku miał jechać w kolumnie samochodów i "nie odniósł poważniejszych obrażeń".

