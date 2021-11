- Uważamy za absolutnie nieodpowiedzialne i nie do przyjęcia słowa premiera Polski o tym, że Rosja ponosi odpowiedzialność za tę sytuację. To oświadczenie jest absolutnie nieodpowiedzialne i nie do przyjęcia - powiedział Pieskow na codziennym briefingu dla prasy.

Jak przekazuje rosyjska agencja TASS, Pieskow nazwał "próbą uduszenia Białorusi" ewentualną decyzję o zamknięciu granicy polsko-białoruskiej.

Granica z Białorusią. Debata w Sejmie

We wtorek odbyło się dodatkowe posiedzenie Sejmu poświęcone sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, gdzie od niedzieli zgromadziło się kilka tysięcy uchodźców. Premier Mateusz Morawiecki podkreślał m.in. powagę obecnej sytuacji i płynących z niej zagrożeń, a także apelował do opozycji o jedność. W debacie wystąpili także minister obrony Mariusz Błaszczak oraz szef MSWiA Mariusz Kamiński.

Premier podkreślał, że bezpieczeństwo wschodniej granicy jest naruszane "w bardzo brutalny sposób". - To pierwsza taka sytuacja od 30 lat, kiedy możemy powiedzieć, że bezpieczeństwo, integralność naszych granic jest w tak brutalny sposób atakowana i testowana - stwierdził premier.



Ocenił, że imperialna polityka Rosji postępuje, kolejne kroki ze strony władz z Moskwy są rozłożone w czasie, a Alaksandr Łukaszenka jest jedynie wykonawcą zadań zleconych przez prezydenta Rosji Władimira Putina służących odbudowaniu pozycji Rosji.



Szef rządu przekonywał, że siła Polski musi się dziś przejawiać w skuteczności działań na wschodniej granicy kraju, gdzie, jak mówił, "mamy do czynienia nie tylko z przemocą, z bezpośrednim użyciem przemocy wobec suwerennego państwa polskiego", ale i z wyreżyserowanym spektaklem, którego celem jest naruszenie granicy Polski, wprowadzenie chaosu w kraju i w UE.