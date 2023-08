Kreml komentuje incydent ze śmigłowcami. "Polacy mają tendencję do prowokowania"

Polskie władze mają tendencję do prowokowania sytuacji, zwiększania napięć - ocenił rzecznik prezydenta Rosji Dmitrij Pieskow, cytowany przez prokremlowską agencję Ria Nowosti, odnosząc się do informacji MON o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez białoruskie śmigłowce. Do incydentu doszło we wtorek.