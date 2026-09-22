W skrócie Rzecznik Kremla określił odmowę wydania wizy Aleksandrowi Alimowowi przez USA jako nieprzyjazny akt i naruszenie zobowiązań gospodarza ONZ.

Odmowa udziału Alimowa w sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ przez władze amerykańskie została zapowiedziana jako temat rozmów między Moskwą a Waszyngtonem.

Rzecznik Kremla wyraził opinię, że unijne sankcje wobec rosyjskich biznesmenów są bezprawne i powinny zostać zniesione, nawiązując do informacji o wykreśleniu Usmanowa i Fridmana z listy sankcyjnej.

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Rzecznik Kremla, otwiera się w nowym oknie uznał też, że decyzja władz Stanów Zjednoczonych to przykład "kolejnych nieprzyjaznych działań" wymierzonych w Rosję.

Wiceminister spraw zagranicznych Rosji Aleksander Alimow planował przybyć do USA, aby wziąć udział w sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Nie zgodziły się na to amerykańskie władze.

To nie pierwszy taki incydent. Alimow nie uzyskał wizy także w maju - również w związku z planami udziału w pracach ONZ.

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Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow uznał postawę amerykańskich władz za "nieprzyjazny akt". - To działania, które naruszają zobowiązania USA jako państwa gospodarza głównej siedziby ONZ - stwierdził dyplomata, cytowany przez agencję Reutera.

Pieskow stwierdził ponadto, że "kraj, na którego terytorium znajduje się siedziba ONZ, nie powinien dopuszczać do takich działań".

Rzecznik Kremla zadeklarował, że odmowa wydania przez USA wizy rosyjskiemu wiceministrowi spraw zagranicznych będzie przedmiotem rozmów między Moskwą a Waszyngtonem.

- Bez wątpienia jest to kwestia, która zostanie poruszona podczas kontaktów ze stroną amerykańską - zapowiedział.

"Uważamy je za bezpodstawne". Pieskow o unijnych sankcjach

Rosyjski dyplomata odniósł się również do kwestii unijnych sankcji wobec Rosji.

W poniedziałek media obiegła informacja o tym, że rosyjscy oligarchowie Aliszer Usmanow i Michaił Fridman mogą zostać wykreśleni z listy sankcyjnej UE. O podjęcie takich działań miały zabiegać Francja i Słowacja. Wykreśleniu Usmanowa i Fridmana z tzw. unijnej czarnej listy w poniedziałek sprzeciwiła się Ukraina. .

- Uważamy te sankcje za bezprawne. Uważamy, że powinny zostać zniesione wobec Usmanowa, Fridmana i wszystkich rosyjskich biznesmenów, a także wobec wszystkich obywateli Rosji - zareagował na te doniesienia rzecznik Kremla.

Źródła: agencja Reutera, TASS



