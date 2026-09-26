Kreml chce wykorzystać Białoruś. Rozbudowują bazy przy granicy z Polską

Marcin Jan Orłowski

Marcin Jan Orłowski

Reżim Alaksandra Łukaszenki, działając w ścisłej koordynacji z dowództwem na Kremlu, intensyfikuje działania zbrojne i logistyczne bezpośrednio przy granicach Polski i Litwy. Jak ujawnił na antenie stacji Espreso Wadym Kabanczuk, przedstawiciel Zjednoczonego Gabinetu Tymczasowego Białorusi, terytorium kraju jest sukcesywnie przekształcane w operacyjny przyczółek do ewentualnego uderzenia na Korytarz Suwalski.

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Białoruscy żołnierze w zielonych mundurach ładują opancerzone pojazdy na platformy kolejowe przy granicy z Litwą.
Modernizacja i rozbudowa rosyjskich baz wojskowych na BiałorusiMinisterstwo Obrony Białorusidomena publiczna

W skrócie

  • Na terytorium Białorusi trwają intensywne działania zbrojne i logistyczne we współpracy z Rosją przy granicach Polski i Litwy.
  • W obwodzie grodzieńskim przeprowadzana jest rozbudowa i modernizacja bazy lotniczej, która ma służyć rosyjskim i białoruskim siłom powietrznym.
  • Przeprowadzono pełnowymiarową mobilizację jednostki wojskowej z tego rejonu do weryfikacji gotowości bojowej, a Białoruś może odegrać kluczową rolę w przypadku potencjalnej operacji przeciwko NATO.
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Rozbudowa potencjału bojowego na Grodzieńszczyźnie idzie w parze z agresywną, hybrydową operacją informacyjno-psychologiczną, która ma na celu ciągłe testowanie spójności Paktu Północnoatlantyckiego i reakcji państw Unii Europejskiej.

Z ustaleń białoruskiego rządu opozycyjnego wyłania się niepokojący obraz przyśpieszonej rozbudowy infrastrukturalnej w rejonie przylegającym do strategicznego przesmyku.

Białoruś. Kreml rozbudowuje bazy wojskowe nieopodal granicy z Polską i Litwą

W obwodzie grodzieńskim, zaledwie kilkanaście kilometrów od granicy z Polską i Litwą, trwa pełnoskalowa modernizacja oraz odbudowa bazy lotniczej. Obiekt ten ma w założeniu posłużyć do stacjonowania rosyjskich i białoruskich maszyn szturmowych oraz transportowych.

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W tym samym czasie odbywa się także historyczna mobilizacja jednostek. Po raz pierwszy w nowoczesnej historii Białorusi wysłano w pełnym stanie osobowym jednostkę wojskową z obwodu grodzieńskiego na poligon w celu weryfikacji gotowości bojowej. Wadym Kabanczuk podkreśla, że z uwagi na ogromne koszty finansowe Mińsk nigdy wcześniej nie decydował się na tak głęboki sprawdzian kadr w tym konkretnym, granicznym rejonie.

W ocenie Kabanczuka, w przypadku podjęcia przez Władimira Putina decyzji o bezpośredniej konfrontacji z NATO na odcinku suwalskim, rola Białorusi okaże się kluczowa.

Z uwagi na izolację eksklawy kaliningradzkiej, terytorium Białorusi pozostaje dla Kremla jedyną realną drogą wypadową do przeprowadzenia operacji odcięcia państw bałtyckich od reszty Sojuszu.

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