Krajobraz jak z apokalipsy. Najpotężniejsze uderzenie w historii wyspy

Melissa z wiatrem o prędkości do 185 mil na godzinę (blisko 300 km/h) uderzyła w środę w pobliżu miasta New Hope w południowo-zachodniej Jamajce. Oznacza to znaczne przekroczenie progu 252 km/h, który jest charakterystyczny dla huraganu kategorii piątej - najintensywniejszego w skali Saffira-Simpsona.

- Raporty, które mieliśmy do tej pory, obejmują uszkodzenia szpitali, znaczne uszkodzenia mienia cywilnego i komercyjnego, a także uszkodzenia naszej infrastruktury drogowej - wymieniał w rozmowie z CNN premier Jamajki Andrew Holness.

Szef rządu podkreślił, że choć na razie nie spłynęły do niego raporty o ofiarach śmiertelnych, to spodziewa się, że będzie ich co najmniej "kilka". Ponad pół miliona osób nie ma prądu.

Huragan Melissa spustoszył Jamajkę. "Obszar klęski żywiołowej"

Cała Jamajka wciąż klasyfikowana jest przez władze jako obszar klęski żywiołowej. Mieszkańcy muszą uważać na osunięcia ziemi i możliwe powodzie.

Służby radzą zachować czujność szczególnie przy zbiornikach wodnych, gdyż podniesiony poziom wód mógł spowodować migrację krokodyli w nowe rejony.

Huragan Melissa przeszedł przez Jamajkę. Stocznia w Kingston znalazła się pod wodą Handout/See Jamaica AFP

Reuters, powołując się na relacje lokalnych mediów, poinformował o co najmniej trzech ofiarach śmiertelnych, które zginęły jeszcze przed głównym uderzeniem żywiołu. Sam koordynator ds. katastrof Jamajki miał doznać udaru mózgu i został przewieziony do szpitala.

"Nasz kraj został spustoszony przez huragan Melissa, ale odbudujemy się i zrobimy to jeszcze lepiej niż wcześniej" - zapowiedział w środę premier Holness.

Powalone drzewa w St. Catherine Ricardo Makyn AFP

Kuba na drodze huraganu. Wzywają do ewakuacji

Po Jamajce huragan, który osłabł do kategorii trzeciej (z wiatrem do 195 km/h), dotarł do Kuby. Na wyspie nakazano ewakuację ponad 735 tys. osób.

"Dziś rano występują gwałtowne powodzie, osunięcia się ziemi oraz niszczące huraganowe wiatry" - podało Narodowe Centrum Huraganów z siedzibą w USA. Prezydent Miguel-Diaz Canel ostrzegał we wtorek, że burza wywoła "znaczne szkody" i wezwał mieszkańców do przestrzegania reguł ewakuacji.

Stan podwyższonej gotowości panuje również na Bahamach, a także na wyspie Haiti. Ulewne deszcze w Haiti i Dominikanie w ostatnich dniach doprowadziły do śmierci co najmniej czterech osób.

Źródło: Reuters, "The Times"

