Kraje UE świętują Dzień Europy. Wydarzenia m.in. w Warszawie

W skrócie W krajach Unii Europejskiej obchodzony jest Dzień Europy, upamiętniający ogłoszenie Planu Schumana jako krok w kierunku integracji państw europejskich.

Dzień Europy w Warszawie obejmuje rozmowy, panele dyskusyjne oraz warsztaty i atrakcje dla dzieci organizowane w centrum multimedialnym Europa Experience.

W nocy z piątku na sobotę oraz w niedzielę wyświetlane są unijne symbole na Pałacu Kultury i Nauki oraz PGE Narodowym.

"Oto Dzień Europy! Celebrujemy dziś wszystko to, co reprezentuje Europa" - napisała w mediach społecznościowych przewodnicząca Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen.

Jak wskazała na opublikowanym w sieci nagraniu, święto jest czasem refleksji wokół tego, co czyni nas wyjątkowymi na tle świata i spaja nas w jedną całość. - To nasza bezwarunkowa miłość do naszych wartości: demokracji, wolności, równości - tłumaczyła.

Dzień Europy. Od Planu Schumana do powstania Unii Europejskiej

9 maja kraje Unii Europejskiej obchodzą Dzień Europy. Został on ustanowiony na pamiątkę ogłoszonej 9 maja 1950 roku historycznej deklaracji ówczesnego szefa MSZ Francji Roberta Schumana, w której przedstawił on swoją wizję nowej formy współpracy politycznej w Europie.

Plan skupiał się na zjednoczeniu krajów Starego Kontynentu poprzez utworzenie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (EWWiS). Produkcja surowców miała być - według założenia Schumana - połączona i kontrolowana przez Francję i RFN.

Dwa lata po deklaracji, EWWiS została powołana, a w jej skład weszły Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, RFN i Włochy. Funkcjonowała do 2002 r., a siedem lat później jej kompetencje przejęła powstała w 1993 r. Unia Europejska.

Warszawa świętuje Dzień Europy. W stolicy wiele atrakcji dla starszych i młodszych

Z okazji Dnia Europy w Warszawie przewidziane są liczne wydarzenia. O godz. 10.00 w centrum multimedialnym Europa Experience rozpoczęła się rozmowa z przedstawicielami Europejskiego Banku Inwestycyjnego, a wkrótce później spotkanie pt. "22. rocznica Polski w UE - i co dalej?" z udziałem europosła KO Michała Szczerby, wiceministra spraw zagranicznych Ignacego Niemczyckiego, dyrektora Biura PE w Polsce Witolda Naturskiego oraz dyrektorki Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce Katarzyny Smyk.

Z kolei o godz. 12.00 zorganizowany zostanie panel dyskusyjny na temat Europejskiego Modelu Sportu oraz wpływu UE na polską piłkę nożną. Na sobotnie popołudnie zaplanowana została także rozmowa z Polską Agencją Kosmiczną - o jej roli w rozwoju sektora kosmicznego w Polsce, czy spotkanie z przedstawicielami Frontexu (Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej), którzy opowiedzą m.in. o technologiach służących do ochrony granic UE.

Poza tym w godz. 10-18, podczas dnia otwartego w Centrum Europa Experience, odbędą się także warsztaty mody cyrkularnej oraz zorganizowane zostaną liczne atrakcje dla dzieci - m.in. warsztaty robienia breloczków z klocków Lego czy Europejskie Koło Fortuny.

Dodatkowo, jak poinformowało Biuro, w nocy z piątku na sobotę oraz w niedzielę od godz. 20.00 do północy na podświetlonym na niebiesko Pałacu Kultury i Nauki od strony ul. Marszałkowksiej wyświetlone zostaną gwiazdy z unijnej flagi. Z kolei w sobotę, od zmierzchu do wschodu słońca, na fasadzie stadionu PGE Narodowego pojawi się napis "Dzień Europy".

Sobotnie wydarzenia organizowane są przez Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce oraz Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce wraz z partnerami.

