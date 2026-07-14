Kraje UE chcą uderzyć w MKOl. Pod wnioskiem podpisała się Polska
Dziewięć europejskich państw, w tym Polska, zwróciło się do Komisji Europejskiej o pozbawienie finansowania m. in. Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Inicjatywa ma być wyrazem sprzeciwu wobec decyzji MKOl-u o odwieszenie Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego. Państwa - sygnatariusze chcą, by sankcjami zostały objęte wszystkie komitety, które złagodziły swoje stanowisko wobec rosyjskich organizacji sportowych.
W skrócie
- Dziewięć państw europejskich, w tym Polska, zaapelowało do Komisji Europejskiej o odebranie finansowania organizacjom sportowym, wspierającym udział sportowców z Rosji i Białorusi w zawodach.
- Wśród wymienionych organizacji, które miałyby stracić unijne środki, są Międzynarodowy Komitet Olimpijski, World Aquatics oraz Międzynarodowa Organizacja Gimnastyczna.
- Na początku lipca Międzynarodowy Komitet Olimpijski tymczasowo zniósł zawieszenie Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego, lecz nie pozwolił jeszcze rosyjskim sportowcom występować z narodowymi symbolami.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie
Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Holandia, Polska, Rumunia i Szwecja zwróciły się do Glenn Micallef, europejskiej komisarz właściwej do spraw sportu, o wycofanie unijnego wsparcia dla części organizacji sportowych. Na liście podmiotów, które miałyby zostać pozbawione unijnych pieniędzy, jest Międzynarodowy Komitet Olimpijski.
MKOl na początku lipca zdecydował, by wstępnie wycofać decyzję o zawieszeniu Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego. Uzasadnieniem ma być zakończenie trzyletniego okresu próbnego, wprowadzonego po wybuchu afery dopingowej w rosyjskim komitecie.
MKOl bez unijnych pieniędzy? Jest wniosek dziewięciu państw
W liście otwartym czytamy, że propozycja ma na celu zasygnalizowanie niezmiennego poparcia dla Ukrainy, a środków miałyby zostać pozbawione tylko te organizację, które "zdecydowały, by nie wspierać wartości promowanych i chronionych przez Unię Europejską".
Państwa-sygnatariusze chcą, by MKOl został pozbawiony unijnych środków przekazywanych w ramach programów Erasmus+, komitet miałby także stracić rolę podczas forów i szczytów organizowanych przez Unię Europejską. Oprócz MKOl-u w liście wymieniona została organizacja pływacka World Aquatics oraz Międzynarodowa Organizacja Gimnastyczna.
"Ukraińscy sportowcy nie mogą trenować i przygotowywać się na równych warunkach. Wielu z nich zostało przesiedlonych, bezpośrednio dotkniętych zniszczeniami spowodowanymi wojną lub zdecydowało się bronić swojego kraju i współobywateli" - uzasadnili wniosek przedstawiciele dziewięciu państw.
"W tym kontekście wszelkie twierdzenia, że sport można oddzielić od polityki, brzmią pusto" - czytamy w liście.
MKOl wbrew "europejskim wartościom". Polska chce pozbawić komitet pieniędzy
Na początku lipca Międzynarodowy Komitet Olimpijski poinformował o tymczasowym zniesieniu decyzji o zawieszeniu Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego. W komunikacie "MKOl ponownie potwierdził, że nie zmienił swojego stanowiska w sprawie rosyjskiej inwazji na Ukrainę".
Organizacja nie wyraziła jeszcze zgody na to, aby rosyjscy sportowcy i reprezentacje występowały pod własną flagą i hymnem. Decyzja ta zostanie podjęta "w odpowiednim czasie". Takie same decyzje, dotyczące sportowców z Białorusi, MKOl podjął już w maju 2026 roku.