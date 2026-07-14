W skrócie Dziewięć państw europejskich, w tym Polska, zaapelowało do Komisji Europejskiej o odebranie finansowania organizacjom sportowym, wspierającym udział sportowców z Rosji i Białorusi w zawodach.

Wśród wymienionych organizacji, które miałyby stracić unijne środki, są Międzynarodowy Komitet Olimpijski, World Aquatics oraz Międzynarodowa Organizacja Gimnastyczna.

Na początku lipca Międzynarodowy Komitet Olimpijski tymczasowo zniósł zawieszenie Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego, lecz nie pozwolił jeszcze rosyjskim sportowcom występować z narodowymi symbolami.

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Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Holandia, Polska, Rumunia i Szwecja zwróciły się do Glenn Micallef, europejskiej komisarz właściwej do spraw sportu, o wycofanie unijnego wsparcia dla części organizacji sportowych. Na liście podmiotów, które miałyby zostać pozbawione unijnych pieniędzy, jest Międzynarodowy Komitet Olimpijski.

MKOl na początku lipca zdecydował, by wstępnie wycofać decyzję o zawieszeniu Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego. Uzasadnieniem ma być zakończenie trzyletniego okresu próbnego, wprowadzonego po wybuchu afery dopingowej w rosyjskim komitecie.

MKOl bez unijnych pieniędzy? Jest wniosek dziewięciu państw

W liście otwartym czytamy, że propozycja ma na celu zasygnalizowanie niezmiennego poparcia dla Ukrainy, a środków miałyby zostać pozbawione tylko te organizację, które "zdecydowały, by nie wspierać wartości promowanych i chronionych przez Unię Europejską".

Państwa-sygnatariusze chcą, by MKOl został pozbawiony unijnych środków przekazywanych w ramach programów Erasmus+, komitet miałby także stracić rolę podczas forów i szczytów organizowanych przez Unię Europejską. Oprócz MKOl-u w liście wymieniona została organizacja pływacka World Aquatics oraz Międzynarodowa Organizacja Gimnastyczna.

"Ukraińscy sportowcy nie mogą trenować i przygotowywać się na równych warunkach. Wielu z nich zostało przesiedlonych, bezpośrednio dotkniętych zniszczeniami spowodowanymi wojną lub zdecydowało się bronić swojego kraju i współobywateli" - uzasadnili wniosek przedstawiciele dziewięciu państw.

"W tym kontekście wszelkie twierdzenia, że sport można oddzielić od polityki, brzmią pusto" - czytamy w liście.

MKOl wbrew "europejskim wartościom". Polska chce pozbawić komitet pieniędzy

Na początku lipca Międzynarodowy Komitet Olimpijski poinformował o tymczasowym zniesieniu decyzji o zawieszeniu Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego. W komunikacie "MKOl ponownie potwierdził, że nie zmienił swojego stanowiska w sprawie rosyjskiej inwazji na Ukrainę".

Organizacja nie wyraziła jeszcze zgody na to, aby rosyjscy sportowcy i reprezentacje występowały pod własną flagą i hymnem. Decyzja ta zostanie podjęta "w odpowiednim czasie". Takie same decyzje, dotyczące sportowców z Białorusi, MKOl podjął już w maju 2026 roku.





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