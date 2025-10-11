Kraje NATO opracowują plany awaryjne. Odpowiedź na zagrożenie z Kremla

Marcin Jan Orłowski

Marcin Jan Orłowski

Litwa, Łotwa i Estonia opracowują plany awaryjne na wypadek agresji Federacji Rosyjskiej. Rządy przygotowują się m.in. do ewakuacji setek tysięcy ludzi, którzy znajdą się w rejonie zagrożonym wojną - informuje agencja Reuters.

Plany awaryjne krajów NATO na wypadek wojny z Rosją
Plany awaryjne krajów NATO na wypadek wojny z Rosjąwal_172619pixabay.com

Stale rosnące napięcie i zagrożenie ze strony Moskwy zmusza władze krajów bałtyckich do przygotowywania planów na wypadek ataku.

Pomimo, że Kreml twierdzi, że nie zamierza atakować państw NATO, rządy w Tallinie, Rydze i Wilnie zdecydowały się na opracowanie planów awaryjnych, które wdrożone zostaną w przypadku zbrojnej napaści.

- Zagrożenia mogą być różne - strzegą szef litewskiej straży pożarnej Renatas Pozela.

Kraje Bałtyckie. Rządy przygotowują plany ewakuacji

Dziennikarze agencji Reutera dotarli do szczegółowych planów, które tworzone są przez litewski rząd. Mowa o szeregu ćwiczeń, które mają przygotować lokalne władze do przeprowadzenia szybkiej i skutecznej ewakuacji cywilów.

Zobacz również:

Kraje bałtyckie szykują plany masowej ewakuacji na wypadek ataku Rosji
Świat

Rośnie napięcie w krajach bałtyckich. Szykują plany ewakuacji

Alicja Krause
Alicja Krause

    W tygodniu w Wilnie zorganizowane zostały pierwsze tego typu działania. W ich trakcie zrealizowano relokowanie kilkuset mieszkańców miasta. Jak wyjaśnił Pozela, ewakuacja obejmie osoby, które mieszkają w promieniu 40 km od granicy z Rosją i Białorusią, czyli łącznie 400 tysięcy osób.

    "Zachodnie miasto Kowno planuje pomieścić 300 000 osób w szkołach, na uniwersytetach, w kościołach katolickich i na arenie, na której niedawno występowali Robbie Williams i Roger Waters. Podobne działania są podejmowane w innych miastach" - czytamy w relacji.

    "Według przedstawiciela straży pożarnej, miejsca zgromadzeń zostały już wybrane, m.in. w Wilnie, przydzielono pociągi i autobusy, a w magazynach zgromadzono zapasy papieru toaletowego, łóżek składanych" - dodano.

    Jak przekonuje litewski minister spraw zagranicznych Kęstutis Budrys ćwiczenia mają uspokajać społeczeństwo i udowadniać, że władze są przygotowane na potencjalne zagrożenia. - Odrobiliśmy pracę domową - stwierdził.

    Zobacz również:

    NATO rozważa odpowiedź zbrojną wobec Rosji? Optuje za tym część krajów Sojuszu - donoszą media
    Świat

    Media o planach NATO wobec Rosji: Sojusz rozważa zbrojną odpowiedź

    Patryk Idziak
    Patryk Idziak
    Przerwał konferencję Waldemara Żurka. "Na jakich zasadach pan wtargnął?"Polsat News

    Najnowsze