W skrócie Serbia zamierza przywrócić obowiązkowy pobór do wojska dla mężczyzn do 30. roku życia od marca 2027 roku.

Państwo to zakończyło obowiązkową służbę wojskową w 2011 roku, przechodząc na armię zawodową i dobrowolny pobór.

W Europie prowadzone są dyskusje na temat możliwego powrotu do powszechnego poboru, m.in. w Niemczech.

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Prezydent Serbii Aleksandar Vučić zapowiedział, że w marcu 2027 roku w kraju zostanie wprowadzony "bardzo krótki" okres obowiązkowej służby wojskowej - podaje stacja N1.

Serbia z obowiązkową służbą wojskową. Vučić ogłasza

Przemawiając na lotnisku wojskowym Batajnica pod Belgradem, Vučić zaznaczył, że przed podjęciem tego kroku zostaną przeprowadzone niezbędne procedury.

- Rozpoczynamy w marcu. Wcześniej będą procedury formalne, a w marcu zaczniemy od przejścia bardzo krótkiej obowiązkowej służby wojskowej - ogłosił serbski prezydent.

Jego zdaniem obowiązkowy pobór "przyniesie korzyści wszystkim obywatelom, da więcej odpowiedzialności i powagi".

Już wcześniej władze Serbii ogłosiły plany przywrócenia obowiązkowej służby wojskowej dla mężczyzn w wieku do 30 lat, której czas trwania ma wynieść 75 dni.

Serbia zakończyła obowiązkowy pobór do wojska w 2011 roku

Serbia oficjalnie przeszła na armię zawodową 1 stycznia 2011 r., kiedy weszła w życie decyzja parlamentu o zawieszeniu obowiązkowej służby wojskowej.

Powszechny pobór został zastąpiony służbą dobrowolną, a siły zbrojne uzupełniono zawodowymi żołnierzami i oficerami.

Vučić zabrał głos podczas sobotniej prezentacji sprzętu wojskowego w bazie lotniczej serbskich sił powietrznych położonej w miejscowości Batajnica. Zaprezentowane egzemplarze uzbrojenia miały wziąć udział w ćwiczeniach z ostrzałem bojowym na poligonie jeszcze tego samego dnia.

Na lotnisku zaprezentowano samoloty i śmigłowce serbskich sił powietrznych, a także różne systemy rakietowe, bomby kierowane i inną broń, w szczególności systemy pochodzenia chińskiego, amerykańskiego i rosyjskiego.

W sobotę Aleksandar Vucić zapowiedział też swoją rezygnację z urzędu. Ogłosił również, że zarządzi przedterminowe wybory parlamentarne. - Jeszcze przez kilka tygodni będę prezydentem, a potem złożę rezygnację - mówił polityk.

Od końca 2024 roku w Serbii trwały masowe protesty antyrządowe. Ich uczestnicy domagali się rozliczenia winnych tragedii w Nowym Sadzie, w której zginęło 16 osób, oraz przedterminowych wyborów.

Powszechna służba wojskowa w Europie. W tle wojna w Ukrainie

W związku z dyskusjami na temat ewentualnego ataku Rosji na terytorium NATO w Europie podnoszą się głosy wzywające do przywrócenia obowiązkowej służby wojskowej.

Powszechnego poboru w Niemczech nie wykluczył przewodniczący komisji obrony Bundestagu Thomas Rövekamp. Jak zaznaczył, może to nastąpić, jeśli dobrowolna rekrutacja do armii nie pozwoli osiągnąć planowanego wzrostu liczebności Bundeswehry. Według "The Telegraph" ostateczna decyzja może zostać podjęta już w 2027 roku.

Z kolei o perspektywie przywrócenia obowiązkowego poboru do wojska w Polsce mówił wiceminister obrony Cezary Tomczyk. - Póki mamy ochotników, nie ma potrzeby sięgania po przymus - zauważył. W rozmowie z Wirtualną Polską zostawił jednak furtkę. - Jeżeli przyjdzie taki moment, nie będzie wyjścia - zaznaczył.





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