Kraj w bezprecedensowym kryzysie, grozi im upadek. Konieczne radykalne cięcie
Władze Kuby poinformowały linie lotnicze latające do kraju, że od wtorku tankowanie samolotów paliwem lotniczym zostanie zawieszone. Powodem tej decyzji jest bezprecedensowy kryzys ekonomiczny, do którego doszło po wstrzymaniu, pod presją USA, dostaw ropy przez Wenezuelę. - Kuba wkrótce upadnie - mówi Trump.
W skrócie
- Kuba zawiesza tankowanie samolotów paliwem lotniczym z powodu pogłębiającego się kryzysu ekonomicznego.
- Loty dalekodystansowe będą musiały lądować poza Kubą, by uzupełnić paliwo, podczas gdy linie lokalne nie są objęte tym ograniczeniem.
- Władze wprowadziły drastyczne cięcia budżetowe, w tym ograniczenia w administracji publicznej, transporcie krajowym i edukacji.
Według anonimowego źródła AFP linie lotnicze obsługujące dalekie rejsy będą zmuszone "technicznie lądować" na innych lotniskach poza Kubą, aby zaopatrzyć się w paliwo niezbędne do kontynuowania podróży.
Zasada ta nie obejmie jednak linii lokalnych.
AFP pisze, że przedstawiciel francuskiego przewoźnika Air France w Hawanie potwierdził tę informację wyjaśniając, że jego samoloty powracające z Kuby będą dokonywać lądowań technicznych w jednym z krajów rejonu Karaibów.
Kuba. Drastyczne cięcia w budżecie. Sygnał dla linii lotniczych
Kryzys ekonomiczny na Kubie pogłębia się w bezprecedensowym tempie. Kraj odczuwa bolesne skutki napięć między USA a Wenezuelą.
Po schwytaniu prezydenta Nicolasa Maduro przez amerykańskie wojska wstrzymano dostawy ropy naftowej oraz oleju opałowego z Wenezueli. Ostatni tego typu ładunek miał miejsce w listopadzie zeszłego roku.
Ponadto Waszyngton grozi nałożeniem wysokich ceł na kraje, które sprzedawałyby Kubie paliwa.
- Kuba wkrótce upadnie. Kuba to kraj, który jest naprawdę bliski upadku. Dostawali pieniądze od Wenezueli, dostawali ropę od Wenezueli, a teraz już jej nie dostają - mówił pod koniec stycznia prezydent USA Donald Trump.
Kryzys gospodarczy na Kubie. "Na krawędzi załamania"
Problemy gospodarcze zmusiły kubański rząd do podjęcia zdecydowanych kroków. W ubiegły piątek władze ogłosiły szereg radykalnych posunięć mających zmniejszyć zużycie paliw, w tym czterodniowy tydzień pracy zdalnej w administracji państwowej i w przedsiębiorstwach państwowych oraz drastyczne ograniczenia sprzedaży paliw na stacjach benzynowych.
Oprócz tego w planach jest również ograniczenie połączeń autobusowych i kolejowych między prowincjami oraz zamknięcie niektórych obiektów turystycznych. W szkołach i uczelniach wyższych ograniczono liczbę dni nauki lub zapowiedziano przejście na tryb zdalny.
Jak donosił w styczniu "Financial Times", sytuacja na Kubie jest do tego stopnia poważna, że "gospodarka wyspy jest już na krawędzi załamania".
Zapaść gospodarcza rozpoczęła się jednak na długo przed konfliktem amerykańsko-wenezuelskim. Według szacunków hawajskiego demografa Carlosa Albizu-Camposa od 2020 roku kraj opuściła około jedna czwarta ludności kraju, czyli ponad 2,7 miliona osób.
Źródło: AFP