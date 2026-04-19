Kraj UE zagłosował. "Możliwe, że obudzimy się w innej Bułgarii"
Przedterminowe wybory parlamentarne w Bułgarii zostały zakończone. Głosowanie rozstrzyga, kto stworzy 240-osobowe Zgromadzenie Narodowe po tym, jak w wyniku masowych protestów społecznych rozpadł się rząd Rosena Żelazkowa. - Możliwe, że jutro obudzimy się w innej Bułgarii - komentował dla bTV Ivan Kanchev z Bułgarskiego Stowarzyszenia Historycznego. To ósme wybory w ciągu pięciu lat.
W skrócie
- Przedterminowe wybory parlamentarne w Bułgarii zostały przeprowadzone po rozpadzie rządu Rosena Żelazkowa wskutek masowych protestów społecznych.
- Ivan Kanchev z Bułgarskiego Stowarzyszenia Historycznego stwierdził, że po wyborach Bułgarzy mogą obudzić się w "zupełnie innym kraju".
- Wybory przyspieszono z powodu dymisji rządu po sprzeciwie wobec projektu ustawy budżetowej na 2026 rok oraz zarzutów o instytucjonalną korupcję.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
O godzinie 19 czasu polskiego (godz. 20 w Bułgarii) zakończyło się głosowanie w przedterminowych wyborach parlamentarnych w Bułgarii. Próg wyborczy wynosi cztery proc. dla partii i koalicji.
Kadencja posła w jednoizbowym parlamencie trwa cztery lata. Uprawnionych do głosowania było 6 575 151 obywateli.
Bułgaria. Przedterminowe wybory parlamentarne
Według wstępnych danych frekwencja w tegorocznych wyborach jest wyższa w porównaniu z tymi odbywającymi się 2024 roku. Na godzinę przed zamknięciem lokali wyborczych frekwencja wynosiła 47,2 proc. - podała stacja bTV.
Ivan Kanchev z Bułgarskiego Stowarzyszenia Historycznego skomentował na antenie bTV, że w poniedziałek Bułgarzy mogą obudzić się "w zupełnie innym kraju".
- Rządy zmieniały się wielokrotnie w historii Bułgarii. Możemy porównać to z kryzysem politycznym końca XIX wieku, kiedy następuje zmiana rządów. Dzięki Bogu, że dziś nie ma żadnych politycznych zabójstw - powiedział, podkreślając, że Bułgarom przyszło żyć w "bardzo dobrych czasach" pod względem praw demokracji.
Bułgaria. Powody przyspieszenia wyborów
Przyspieszone wybory w Bułgarii odbyły się wskutek dymisji rządu Rosena Żelazkowa, do której doprowadziła presja społeczna, spowodowana sprzeciwem do projektu ustawy budżetowej na 2026 rok. Projekt zakład m.in. podwyższenie o dwa proc. składek na ubezpieczenie oraz premie dla urzędników i funkcjonariuszy.
W tle są również zarzuty o utrzymywanie się systemowej korupcji w Bułgarii i upolitycznienie instytucji.
Ponieważ kolejne ugrupowania odmówiły uformowania rządu, ówczesny prezydent Rumen Radew zapowiedział przedterminowe wybory, a kilka dni później podał się do dymisji. Radew jest obecnie nieformalnym liderem koalicji Postępowa Bułgaria, która - według przedwyborczych sondaży - miała największe szanse na zdobycie przewagi z prognozowanymi 32-34 proc. głosów.