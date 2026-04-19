W skrócie Przedterminowe wybory parlamentarne w Bułgarii zostały przeprowadzone po rozpadzie rządu Rosena Żelazkowa wskutek masowych protestów społecznych.

Ivan Kanchev z Bułgarskiego Stowarzyszenia Historycznego stwierdził, że po wyborach Bułgarzy mogą obudzić się w "zupełnie innym kraju".

O godzinie 19 czasu polskiego (godz. 20 w Bułgarii) zakończyło się głosowanie w przedterminowych wyborach parlamentarnych w Bułgarii. Próg wyborczy wynosi cztery proc. dla partii i koalicji.

Kadencja posła w jednoizbowym parlamencie trwa cztery lata. Uprawnionych do głosowania było 6 575 151 obywateli.

Bułgaria. Przedterminowe wybory parlamentarne

Według wstępnych danych frekwencja w tegorocznych wyborach jest wyższa w porównaniu z tymi odbywającymi się 2024 roku. Na godzinę przed zamknięciem lokali wyborczych frekwencja wynosiła 47,2 proc. - podała stacja bTV.

Ivan Kanchev z Bułgarskiego Stowarzyszenia Historycznego skomentował na antenie bTV, że w poniedziałek Bułgarzy mogą obudzić się "w zupełnie innym kraju".

- Rządy zmieniały się wielokrotnie w historii Bułgarii. Możemy porównać to z kryzysem politycznym końca XIX wieku, kiedy następuje zmiana rządów. Dzięki Bogu, że dziś nie ma żadnych politycznych zabójstw - powiedział, podkreślając, że Bułgarom przyszło żyć w "bardzo dobrych czasach" pod względem praw demokracji.

Bułgaria. Powody przyspieszenia wyborów

Przyspieszone wybory w Bułgarii odbyły się wskutek dymisji rządu Rosena Żelazkowa, do której doprowadziła presja społeczna, spowodowana sprzeciwem do projektu ustawy budżetowej na 2026 rok. Projekt zakład m.in. podwyższenie o dwa proc. składek na ubezpieczenie oraz premie dla urzędników i funkcjonariuszy.

W tle są również zarzuty o utrzymywanie się systemowej korupcji w Bułgarii i upolitycznienie instytucji.

Ponieważ kolejne ugrupowania odmówiły uformowania rządu, ówczesny prezydent Rumen Radew zapowiedział przedterminowe wybory, a kilka dni później podał się do dymisji. Radew jest obecnie nieformalnym liderem koalicji Postępowa Bułgaria, która - według przedwyborczych sondaży - miała największe szanse na zdobycie przewagi z prognozowanymi 32-34 proc. głosów.

