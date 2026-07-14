W skrócie Premier Bułgarii, Rumen Radew, przekazał, że kraj nie będzie uczestniczył w koalicji chętnych, wspierającej Ukrainę.

Rząd w Sofii po objęciu władzy przez Rumena Radewa zrezygnował z pomocy wojskowej dla Ukrainy, choć Bułgaria wciąż sprzedaje broń do Kijowa.

Podczas szczytu w Paryżu ustalono, że jesienią w Polsce odbędą się manewry wojskowe NATO z udziałem żołnierzy z USA, Wielkiej Brytanii i Francji.

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- Osobiście odebrałem zaproszenie od prezydenta Macrona do udziału Bułgarii w koalicji chętnych, ale nie jesteśmy częścią koalicji, która upiera się przy kontynuacji finansowej i wojskowej pomocy dla Ukrainy - mówił we wtorek Rumen Radew, który przybył do Paryża, by uczestniczyć w organizowanej tam paradzie wojskowej.

Dzień wcześniej w stolicy Francji odbył się szczyt koalicji chętnych. Podczas spotkania zabrakło przedstawicieli Bułgarii.

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- Wierzę, że rozwiązaniem tego konfliktu (w Ukrainie - red.) nie jest przedłużanie go przy pomocy środków wojskowych, ale silna misja dyplomatyczna, która ostatecznie zakończy eskalację - przekonywał premier Bułgarii.

W maju, wraz z objęciem rządu w Sofii przez Rumena Radewa, podjęto decyzję o zaprzestaniu udzielania Ukrainie pomocy wojskowej. Jednocześnie - jak podaje agencja Unian - Bułgaria wciąż prowadzi sprzedaż broni do Kijowa.

Rezygnacja z udziału w koalicji chętnych nie jest pierwszą sytuacją sygnalizującą odcięcie się Bułgarii od zaangażowania w konflikt ukraińsko-rosyjski. W związku z interwencją Radewa z projektu 21. pakietu sankcji UE wykluczeni zostali patriarcha moskiewski Cyryl I oraz założyciel Łukoilu, Wagit Alekperow.

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Jak poinformował we wtorek Donald Tusk, podczas poniedziałkowego spotkania koalicji chętnych podjęto decyzję o organizacji manewrów wojskowych NATO w Polsce. Mają się one odbyć jesienią.

- Po ostatnich wystąpieniach pełnych gróźb m.in. rosyjskiego prezydenta Putina, po ostatnim ataku na Kijów, widać wyraźnie, że ta eskalacja ze strony Rosji, o której mówię od dłuższego czasu, jest wciąż możliwa i dlatego z wielką satysfakcją przyjęliśmy tę ostateczną decyzję, że Polska będzie gościła żołnierzy nie tylko amerykańskich, ale także brytyjskich i francuskich - powiedział Tusk.

Premier podczas spotkania koalicji chętnych zapowiedział, że "Polska będzie przygotowała także logistycznie, finansowo tę możliwość do stałej obecności wojsk nie tylko amerykańskich, ale także naszych wojsk sojuszniczych w Europie".

Źródło: BNR News, Unian





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