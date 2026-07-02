"Kraj trafił na listę celów nuklearnych". Miedwiediew grozi członkowi NATO

W skrócie Były prezydent Dmitrij Miedwiediew ogłosił, że Finlandia znalazła się na liście rosyjskich celów nuklearnych.

Miedwiediew odniósł się do decyzji Finlandii o zniesieniu zakazu stacjonowania broni jądrowej na swoim terytorium.

Rosyjski rząd zawiesił od 1 lipca transport osób, pojazdów, towarów i ładunków na wybranych kolejowych przejściach granicznych z Finlandią, Łotwą i Estonią.

Nie podano przyczyny ani okresu zamknięcia przejść granicznych po stronie rosyjskiej.

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Wpływowy rosyjski polityk przypomniał, że Finlandia zniosła zakaz stacjonowania broni jądrowej na swoim terytorium.

"Co to zmienia dla Finów? Tylko jedną drobną rzecz: ich kraj trafił teraz na rosyjską listę celów nuklearnych. Radujcie się, Finlandio, osiągnęliście szczyt bezpieczeństwa!" - stwierdził Dmitrij Miedwiediew na platformie X.

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Rosja zamyka granice z Finlandią i krajami bałtyckimi

Rosyjski rząd poinformował w poniedziałek, że od 1 lipca tymczasowo zawieszony zostanie transport osób, pojazdów, towarów i ładunków na wybranych kolejowych przejściach granicznych z Finlandią, Łotwą i Estonią.

Na granicy z Finlandią zamknięte zostaną przejścia graniczne w miejscowościach Wyborg, Swietogorsk (oba w obwodzie leningradzkim), Wiartsila i Lyuttya (Karelia) oraz przejście Petersburg-Finlandia.

Na granicy z Estonią decyzja obejmie przejście graniczne w Peczorach, a na granicy z Łotwą przejście w Pytałowie.

Nie wiadomo, co jest przyczyną decyzji Moskwy, ani jak długo zamknięte pozostaną przejścia graniczne. Resort spraw zagranicznych miał oficjalnie poinformować o swoim ruchu Helsinki, Rygę i Tallinn.

Estonia przedłużyła ograniczenia na granicach z Rosją

W lutym Estonia zdecydowała się wprowadzić ograniczenia na dwóch samochodowych przejściach granicznych z Rosją - w Luhamaa i Koidula. Przejścia są czynne jedynie 12 godzin na dobę - od 7 do 19.

Decyzję podjęto po rosyjskich prowokacjach. Pod koniec 2025 roku rosyjscy strażnicy graniczni mieli przekroczyć linię kontrolną na rzece Narwie i zejść na falochron po estońskiej stronie. Przy granicy mieli pojawiać się również niezidentyfikowani umundurowani i uzbrojeni mężczyźni.

W ubiegłym miesiącu Estonia przedłużyła do końca sierpnia ograniczenia na przejściach granicznych. Rozszerzono je również na piesze przejście graniczne w Narwie. Od połowy czerwca skrócono również godziny otwarcia przejścia przez most graniczny do rosyjskiego Iwanogorodu.





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