W skrócie Kaja Kallas zaproponowała zwiększenie wsparcia obronnego Unii Europejskiej dla Mołdawii do 120 milionów euro rocznie oraz szybkie rozpoczęcie rozmów akcesyjnych z Mołdawią.

Podczas konferencji w Kiszyniowie poinformowano o przekazaniu systemu radarowego Mołdawii, który ma wykrywać rosyjskie drony.

Kaja Kallas podkreśliła postępy Mołdawii w reformach oraz zaznaczyła, że przystąpienie kraju do Unii Europejskiej wymaga jednomyślnej zgody wszystkich państw członkowskich.

Podczas piątkowej konferencji prasowej w Kiszyniowie z udziałem prezydent Mołdawii Mai Sandu szefowa unijnej dyplomacji podkreślała znaczenie unijnych inwestycji w obronność państw partnerskich, wskazując przy tym na rosnącą presję ze strony Rosji.

Unijne środki na obronność Mołdawii. Celem obrona przed Rosją

- Poprzez Europejski Instrument na rzecz Pokoju (EPF) już zapewniliśmy pomoc o wartości 200 milionów euro. Jeszcze wczoraj widzieliśmy partię niezbędnego sprzętu, który został dostarczony do Mołdawii - powiedziała Kaja Kallas.

Chodzi o system radarowy, który ma umożliwić Mołdawii sprawniejsze wykrywanie rosyjskich dronów w pobliżu jej granic. - Mołdawia pozostaje uwikłana w wojnę hybrydową Rosji - podkreśliła wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej.

- Zaproponuję państwom członkowskim podwojenie finansowania EPF do 120 milionów euro rocznie. Byłby to największy w historii środek pomocy EPF dla jakiegokolwiek kraju beneficjenta po Ukrainie - dodała.

Mołdawia członkiem Unii? Kallas chce szybkiego rozpoczęcia rozmów

Kallas zwróciła także uwagę na możliwość przystąpienia Mołdawii do Unii Europejskiej. - Nie ustaliliśmy jeszcze tej daty, ale jasne jest, że musimy działać szybko - powiedziała.

Zdaniem wiceszefowej KE zmiana rządów w niektórych krajach otworzyła nowe możliwości. - Dlatego uważam, że powinniśmy działać, gdy nikt nie jest przeciwko Mołdawii, bo nigdy nie wiadomo, kiedy pojawi się rząd, który może mieć, wiesz, problem dwustronny - wyjaśniła.

Zarówno zwiększenie finansowania, jak i przyszłe członkostwo Mołdawii w Unii wymagałyby jednomyślnej zgody państw członkowskich. Kraje UE od lat spierają się jednak o środki na pomoc wojskową poza budżetem dla regionu. Węgry pod władzą ustępującego premiera Viktora Orbana wielokrotnie blokowały środki z EPF, a Francja i Niemcy zgłaszały techniczne zastrzeżenia.

Kaja Kallas oceniła, że Mołdawia robi postępy w reformach, a kwestia separatystycznego Naddniestrza nie zablokuje jej drogi do UE, podczas gdy Maia Sandu podtrzymała cel podpisania traktatu akcesyjnego do 2028 roku.

Źródła: Politico, Reuters

