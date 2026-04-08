"Kraj podzielony na dwie części". Wielkie osuwisko na południu Europy

Jakub Wojciechowski

Zamknięte szkoły i kilkunastokilometrowe korki to skutek pogłębienia się rozległego zapadliska w centralnych Włoszech. Intensywne ulewy w ostatnich dniach spowodowały tam wiele szkód. Na drogach regionu tworzą się kilkunastokilometrowe korki, jednak problemy mają również podróżujący koleją po tym, jak uszkodzone zostało jedno z torowisk. Ratownicy wciąż szukają kierowcy samochodu, pod którym zarwał się most na rzece Trigno.

Ratownicy patrolują z powietrza rejon osuwiska w okolicach Petacciato w regionie Molise we Włoszech. Spowodowało utrudnienia
Osuwisko w rejonie Petacciato w regionie Molise ma ponad 4 km długości. Sparaliżowało transport w części WłochItalia 24H Live-Notizie dall'Italia/Xmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Rozległe osuwisko w regionie Molise uszkodziło autostradę A14 oraz linię kolejową między Vasto a Termoli.
  • Władze zdecydowały o zamknięciu wszystkich szkół w prowincji Campobasso, aby ograniczyć ruch na drogach i zwiększyć bezpieczeństwo uczniów.
  • Trwają poszukiwania 53-letniego mężczyzny, którego samochód wpadł do rzeki po zawaleniu się mostu na rzece Trigno.
"Historyczne osuwisko" - jak nazywa je telewizja Rai - utworzyło się w regionie Molise w centralnych Włoszech. Długie na około cztery kilometry zapadlisko to efekt fali ulewnego deszczu, która od kilku dni nawiedza środkową i południową część kraju. Naprawa zniszczeń może potrwać długie miesiące - twierdzą eksperci.

Pęknięta ziemia w Moilise. Przed nimi miesiące pracy

Osuwisko utworzyło się w pobliżu miejscowości Petacciato w regionie Molise. Ziema w tym rejonie jest bardzo niestabilna i grunt wciąż się zapada.

"Sytuacja jest bardzo skomplikowana i [naprawa zniszczeń - red.] zajmie kilka tygodni, jeśli nawet nie miesięcy" - powiedział szef departamentu obrony cywilnej Fabio Ciciliano, cytowany przez telewizję Rai.

Front osuwiska w Petacciato jest długi na ponad 4 kilometry. Uszkodziło ono odcinek autostrady A14 między Montenero di Bisaccia a Termoli oraz linię kolejową między miejscowościami Vasto a Termoli.

Nie są to jedyne problemy komunikacyjne w tym regionie. Cały czas nieprzejezdna jest droga krajowa numer 16 "Adriatica", po tym, jak zawalił się most na rzece Trigno. Przez przeprawę przejeżdżał wówczas samochodem 53-letni mężczyzna, który rozmawiał przez telefon żoną, gdy połącznie gwałtownie się urwało.

Cały czas trwają poszukiwania mężczyzny, którego wciąż uważa się za zaginionego. Ratownicy przeszukują okoliczne rzeki, korzystając z poprawy pogody.

Zobacz również:

Zerwany most na rzece Trigno we Włoszech. Trwają poszukiwania 53-letnigo mężczyzny, który przejeżdżał przez tę przeprawę, pomimo zakazu
Akcja ratunkowa na Trigno. Połączenie przerwało wtedy, gdy zawalił się most

Tworzą się ogromne korki. Zamknęli wszystkie szkoły

Poruszanie się po drogach jest bardzo utrudnione. We wtorek między miejscowościami Poggio Imperiale a Termoli tworzyły się korki długie na 13 kilometrów.

"Nie jest łatwo interweniować przy osuwiskach o takiej skali [...]. Dziś stoimy w obliczu sytuacji, kiedy kraj podzielony jest na dwie części" - powiedział prezydent regionu Molise Francesco Roberti po inspekcji osuwiska w Petacciato.

To imponujące osuwisko, jedno z największych w Europie - podkreślił Roberti. Dodał, że zagraża ono zarówno drogom jaki i torowiskom nieopodal wybrzeża Adriatyku.

Obecnie Apulia oraz inne regiony południa Włoch w rejonie Adriatyku są "odizolowane", ponieważ osuwisko uszkodziło bezpośrednie połączenia drogowe i kolejowe - powiedział prezydent regionu Apulia Antonio Decaro cytowany przez agencję Ansa.

Obecnie trwają prace nad wytyczeniem alternatywnych przejazdów przez zwykłe drogi, a nie tylko autostrady i drogi krajowe.

Aby nieco odciążyć szlaki komunikacyjne zdecydowano o zamknięciu w środę wszystkich szkół w prowincji Campobasso - zdecydował prezydent prowincji Pino Puchetti w specjalnym rozporządzeniu. Zawieszono zajęcia we wszystkich rodzajach szkół oraz na uniwersytecie w Molise.

Lokalne władze liczą na to, że zawieszenie zajęć przyczyni się do ograniczenia ruchu na drogach oraz zapewni uczniom bezpieczeństwo.

Osuwiska ziemne w okolicach Petacciato nie są niczym wyjątkowym. Między 1906 a 2015 rokiem w tej części Włoch zanotowano co najmniej 15 większych zjawisk tego typu, które często występowały po intensywnych ulewach.

Źródło: Rai, ANSA, IlMeteo

Zobacz również:

Ulewy zalały wiele włoskich miast nie tylko na północy, jak dotychczas, lecz również na południu. Władze niektórych miast apelują do mieszkańców o pozostanie w domach
Gwałtowne nawałnice uderzyły we Włochy. Turystyczne wyspy zalane

