W skrócie Włochy ogłosiły wysłanie okrętów wojennych do rejonu Cypru po ataku drona na brytyjską bazę w Akrotiri.

Do wsparcia Cypru dołączają Francja, Hiszpania, Holandia oraz Grecja, które również wysyłają swoje jednostki obronne.

Minister obrony Włoch zapowiedział podniesienie do najwyższego poziomu ochrony powietrznej i antybalistycznej.

Minister obrony Włoch Guido Crosetto zapowiedział w czwartek w parlamencie, że jego kraj, a także Francja, Hiszpania i Holandia chcą w najbliższych dniach wysłać jednostki sił morskich dla wsparcia Cypru wobec wojny na Bliskim Wschodzie.

Zapowiedź wzmocnienia ochrony Cypru ma związek z wcześniejszym atakiem drona na brytyjską bazę w Akrotiri na wyspie. Miejsce startu maszyny nie zostało ustalone.

Crosetto powiedział w Izbie Deputowanych, że ewentualne decyzje o udostępnieniu baz USA na terytorium Włoch do ataków na Iran zostaną przedyskutowane w parlamencie.

Zapowiedział też podniesienie do najwyższego poziomu ochrony powietrznej i antybalistycznej, w koordynacji z sojusznikami NATO. - W obliczu nieprzemyślanych reakcji możemy spodziewać się wszystkiego - ocenił.

Ministerstwo Obrony Hiszpanii poinformowało o planach wysłania fregaty Cristobal Colon. Okręt ma dotrzeć do Krety, położonej około 630 km na zachód od Cypru, około 10 marca.

Francuski prezydent Emmanuel Macron oświadczył, że na Cypr wysłane zostały środki obrony powietrznej oraz jednostka francuskiej marynarki wojennej, fregata Languedoc. Ponadto flagowy okręt francuskiej marynarki, lotniskowiec Charles de Gaulle, obrał kurs z Bałtyku w kierunku Morza Śródziemnego.

Wcześniej ministerstwo obrony Grecji przekazało, że Ateny wysyłają w kierunku wyspy dwie fregaty i cztery myśliwce F-16.

Stany Zjednoczone i Izrael zaatakowały Iran w sobotę, zabijając najwyższego przywódcę tego kraju ajatollaha Alego Chameneiego i innych wysokich rangą przedstawicieli władz. Teheran w odwecie przystąpił do ataków m.in. na bazy amerykańskie oraz cywilne lotniska w regionie.

