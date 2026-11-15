Kraj NATO zamyka granicę z Rosją. Padły słowa o "wrogich działaniach"

W skrócie Estonia ogłosiła decyzję o zamknięciu wszystkich przejść granicznych z Rosją, która wejdzie w życie z dniem 1 grudnia.

Ruch władz w Tallinie to odpowiedź na próbę podpalenia fabryki dronów Threod Systems, za którą miał stać rosyjski wywiad wojskowy GRU.

Estońskie służby bezpieczeństwa zatrzymały łącznie osiem osób podejrzanych o udział w sabotażu wymierzonym w bezpieczeństwo kraju.

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O zamknięciu wszystkich przejść granicznych z Rosją poinformował estoński minister spraw zagranicznych Margus Tsahkna we wpisie na platformie X. Jak zaznaczył, decyzję podjęto w związku z próbą podpalenia fabryki dronów Threod Systems, zleconą przez rosyjski wywiad wojskowy GRU.

"Rosja musi zrozumieć, że wrogie działania przeciwko Estonii nie pozostaną bez odpowiedzi. Próby zastraszenia, destabilizacji lub podważenia naszego bezpieczeństwa nie pozostaną bez odpowiedzi" - podkreślił. Jak dodał, do zamknięcia przejść granicznych dojdzie 1 grudnia.

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Estonia zamyka granicę z Rosją. W tle próba podpalenia fabryki dronów

Tsahkna wyjaśnił, że zamknięcie granicy "zmniejszy zdolność Rosji do prowadzenia wrogich działań w Estonii i wzmocni wysiłki na rzecz zapobiegania obchodzeniu sankcji". "Poinformowałem swoich odpowiedników z Finlandii, Łotwy i Litwy o tej decyzji" - przekazał.

Do próby ataku na fabrykę uzbrojenia doszło 14 listopada o godz. 3.06. Estońska Służba Bezpieczeństwa Wewnętrznego (KAPO) poinformowała, że celem było wywołanie eksplozji.

"To kolejny przykład wykorzystania przez Rosję sabotażu i zastraszania w celu destabilizacji naszych społeczeństw, siania strachu i odwracania uwagi od wsparcia Ukrainy" - wskazał na X szef MSZ Estonii we wcześniejszym wpisie na X.

W ocenie estońskiego rządu Kreml - stając w obliczu narastających niepowodzeń i braku sukcesów na polu bitwy - "coraz częściej ucieka się do sabotażu". "Wytrwałość Ukrainy i jej strategiczne tempo wyraźnie wytrąciły Władimira Putina z równowagi" - stwierdził Tsahkna.

Tsahkna o udaremnionej dywersji GRU: Nasze służby działały szybko

Przedstawiciel Tallina zapewnił przy tym, żeEstonia traktuje każdą próbę podważenia bezpieczeństwa "z najwyższą powagą". " Nasze służby bezpieczeństwa działały szybko: podejrzani zostali zatrzymani, a postępowania karne są w toku" - wyjaśnił. W związku z operacją zatrzymano łącznie osiem osób.

"Będziemy kontynuować bliską współpracę z międzynarodowymi partnerami, aby zidentyfikować, zdemaskować i pociągnąć do odpowiedzialności każdego, kto próbuje zagrozić naszemu bezpieczeństwu lub stabilności" - podkreślił.

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Margus Tsahkna dodał na koniec, że Estonia będzie zwiększała presję na Rosję poprzez "sankcje, izolację i ograniczenia podróżne". Z jego wpisu wynika, że będzie to miało miejsce, dopóki Moskwa "nie zakończy swojej agresji przeciwko Ukrainie i nie przyjmie pełnej odpowiedzialności za swoje działania".



