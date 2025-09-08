Informacja o wezwaniu rosyjskiego dyplomaty opublikowana została na oficjalnej stronie estońskiego resortu spraw zagranicznych.

"Ministerstwo Spraw Zagranicznych Estonii wezwało dziś, 8 września, chargé d'affaires Ambasady Federacji Rosyjskiej, aby wyrazić protest i przekazać oficjalną notę dotyczącą naruszenia estońskiej przestrzeni powietrznej, do którego doszło 7 września" - napisano.

"Rosyjski śmigłowiec Mi-8 wleciał bez pozwolenia w przestrzeń powietrzną Estonii i przebywał tam około czterech minut. Według ministra spraw zagranicznych Margusa Tsahkny, jest to kolejny poważny i godny ubolewania incydent, zwłaszcza że jest to już trzecie naruszenie w tym roku" - dodano.

Estonia. Naruszenie przestrzeni powietrznej przez Rosję

Pomimo oficjalnych komunikatów ze strony estońskiego MSZ do sprawy, w żaden sposób, nie odniosły się rosyjskie władze.

W tekstach publikowanych przez prokremlowskie media znaleźć można krótkie wstawki wskazujące, na rzekome wielokrotne kłamstwa krajów NATO w odniesieniu do kwestii naruszenia przestrzeni powietrznej.

"Ministerstwo Obrony Rosji wielokrotnie podkreślało, że rosyjskie samoloty latają ściśle według międzynarodowych zasad korzystania z przestrzeni powietrznej nad wodami neutralnymi, nie przekraczając szlaków powietrznych ani nie zbliżając się niebezpiecznie do samolotów obcego państwa" - czytamy w portalu RIA Nowosti.

Bielan w "Graffiti": Tusk zarzucił Trumpowi zdradę Polsat News Polsat News