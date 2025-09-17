W skrócie Portugalia zadeklarowała udział w operacji Wschodnia Straż w odpowiedzi na naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony.

Szef portugalskiego MON podkreślił, że celem jest powstrzymywanie konfliktów, a nie ich eskalacja, oraz zapewnił o gotowości do wzmocnienia wschodniej flanki NATO.

NATO zapowiedziało operację, aktywując postanowienia traktatu, mobilizując siły z różnych krajów Europy w celu ochrony wschodnich granic.

Minister rządu Luisa Montenegro sprecyzował, że Portugalczycy wezmą udział w natowskiej operacji Wschodnia Straż. Dodał, że jest ona odpowiedzią na prowokację Rosji wobec Polski, w której przestrzeń powietrzną wdarły się 10 września rosyjskie drony.

Deklaracja Portugalii. "Gotowi do wzmocnienia wschodniej flanki NATO"

Szef resortu obrony zapewnił o gotowości armii Portugalii do "zwiększenia jej zdolności operacyjnych" oraz jej obecności wojskowej na wschodniej flance NATO. Podkreślił, że Lizbona podejmie swoje zobowiązania wobec sojuszników z UE i NATO "w imię zasad wolności i pokoju".

Minister Nuno Melo zadeklarował, że opowiada się jednak za powstrzymywaniem konfliktów zbrojnych, a nie ich eskalowaniem, a także odradza "emocjonalne reakcje".

- NATO jest gotowe do obrony swego terytorium. Nie powinniśmy jednak podsycać tego, co jest ewidentnie nierozsądne i niebezpieczne (…), działań mogących prowadzić do eskalacji, której nikt nie chce - powiedział portugalskim mediom minister Melo.

Rosyjskie drony nad Polską. NATO uruchomiło operację Wschodnia Straż

Operacja Wschodnia Straż została ogłoszona w piątek w efekcie aktywowania przez Polskę artykułu 4. Traktatu Północnoatlantyckiego. Polskie władze uruchomiły go po naruszeniu przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony w nocy z 9 na 10 września.

- NATO uruchamia swoje skupienie na wschodniej flance w Europie. W najbliższych dniach uruchomimy inicjatywę ("Eastern Sentry", czyli Wschodnia Straż - red.) i zaangażujemy zasoby z Danii, Francji, Niemiec i innych krajów - oświadczył podczas konferencji prasowej Mark Rutte, szef NATO.

Jednocześnie Rutte podkreślał, że "zadaniem NATO jest bronić każdego członka Sojuszu i odstraszać".

Wschodnią Strażą pokieruje Dowództwo Sojusznicze ds. Operacji (ACO). Państwa członkowskie NATO zgłosiły, co mogą zaoferować w ramach nadzwyczajnej operacji. "Dania dostarczy dwa myśliwce F-16 i fregatę przeciwlotniczą, Francja trzy myśliwce Rafale, a Niemcy cztery Eurofightery. Wielka Brytania również wyraziła gotowość do udzielenia wsparcia" - przekazano w ubiegłotygodniowym komunikacie Sojuszu.

