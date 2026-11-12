W skrócie Prezydent Rumunii Nicusor Dan zaproponował USA współfinansowanie stacjonowania amerykańskich wojsk w swoim kraju w celu zwiększenia obecności militarnej.

Władze Rumunii chcą wzmocnić swoje zdolności obronne w związku z rosyjskim zagrożeniem oraz sytuacją na Morzu Czarnym, wzorując się na ofercie dla USA z Polski.

Rumunia planuje zwiększać wydatki na obronność, jednak trudności wynikających z wysokiego deficytu budżetowego ograniczają możliwości inwestycyjne kraju.

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Prezydent Rumunii Nicusor Dan zaoferował USA współfinansowanie stacjonowania amerykańskich wojsk w swoim kraju w związku z obawami o bezpieczeństwo w regionie Morza Czarnego i sygnałami o możliwym ograniczeniu obecności wojsk Stanów Zjednoczonych w Europie - poinformował w czwartek "Financial Times".

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W rozmowie z brytyjskim dziennikiem Dan powiedział, że przedstawił stronie amerykańskiej propozycję "podziału kosztów" utrzymania wojsk USA w Rumunii, nawiązując do wcześniejszej oferty Polski.

Propozycja została przedstawiona podczas niedawnej wizyty wiceszefa Pentagonu Elbridge'a Colby'ego w Rumunii i Polsce.

- Chcemy mieć więcej amerykańskich żołnierzy i większe zdolności bojowe - podkreślił.

Według kancelarii prezydenta Rumunii w kraju stacjonuje obecnie 1172 amerykańskich żołnierzy.

Dan oświadczył, że Rumunia, podobnie jak Polska, postrzega Rosję jako zagrożenie dla bezpieczeństwa regionu. Podkreślił, że wojna w Ukrainie bezpośrednio wpływa na sytuację jego kraju, wskazując m.in. na przypadki naruszeń przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony oraz zagrożenie dla żeglugi na Morzu Czarnym.

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Prezydent ocenił, że strategiczne znaczenie dla USA mają baza lotnicza Mihail Kogalniceanu nad Morzem Czarnym i port w Konstancy. Przypomniał, że Rumunia umożliwiła amerykańskim siłom korzystanie z tej bazy podczas wojny z Iranem, gdy państwa Unii Europejskiej odmówiły zgody na korzystanie z ich obiektów.

Dodał, że Bukareszt zamierza stopniowo zwiększać wydatki na obronność. Jednak wysoki deficyt budżetowy utrudnia osiągnięcie poziomu nakładów zbliżonego do Polski, przeznaczającej na ten cel blisko 5 proc. PKB.

Według Dana relacje Rumunii z administracją Donalda Trumpa poprawiły się od czasu napięć związanych z unieważnieniem wyborów prezydenckich w 2024 roku. Rumuński prezydent stwierdził, że początkowe nieporozumienia wynikały z ograniczonej wiedzy nowych władz USA na temat współpracy między obu państwami.



