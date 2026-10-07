W skrócie Litwa wyśle wojsko do wsparcia straży granicznej przy granicy z obwodem królewieckim ze względu na niedawne wydarzenia na Łotwie.

Minister Martynas Katelynas zwrócił się do ministra obrony o zaangażowanie sił zbrojnych po incydencie z udziałem zamaskowanych i uzbrojonych osób przy granicy łotewsko-białoruskiej.

Ostatnia doba na granicy Litwy z Białorusią przebiegła spokojnie i nie odnotowano prób jej nielegalnego przekroczenia.

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Szef resortu spraw wewnętrznych Litwy Martynas Katelynas poinformował, że zwrócił się do ministra obrony Robertasa Kaunasa z prośbą o zaangażowanie sił zbrojnych w celu wsparcia straży granicznej w ochronie granicy z obwodem królewieckim.

Katelynas podkreślił, że sytuacja na granicy jest obecnie spokojna, a "rozmieszczenie wojsk ma charakter prewencyjny".

Litwa: Wojsko wesprze ochronę granicy z obwodem królewieckim

Minister zaznaczył, że decyzja o zaangażowaniu armii została podjęta po incydencie na granicy z Łotwą, a także po przeprowadzeniu oceny sytuacji bezpieczeństwa w regionie oraz pojawieniu się doniesień o możliwym ogłoszeniu mobilizacji w Rosji.

Łotewskie siły zbrojne poinformowały, że na początku tego tygodnia grupa co najmniej 20 migrantów w eskorcie uzbrojonych osób w maskach próbowała przekroczyć granicę z Białorusią. Uzbrojeni ludzie grozili żołnierzom, a także nakłaniali grupę migrantów do przejścia na terytorium Łotwy.

Incydent na granicy z Łotwą. Litwa o kolejnej eskalacji. "Jesteśmy gotowi"

Kilka godzin po tym incydencie zamaskowane osoby wtargnęły na terytorium kraju, uszkodziły rozdzielnicę elektryczną i ukradły kamery monitoringu po czym wycofały się na Białoruś przed przybyciem funkcjonariuszy straży granicznej.

W ocenie litewskiego ministra spraw wewnętrznych incydent na granicy Łotwy z Białorusią jest kolejną eskalacją sytuacji. Jego zdaniem sytuacja staje się coraz bardziej skomplikowana, dlatego istnieją obawy, że podobne prowokacje mogą wystąpić również na granicy Litwy. Katelynas oświadczył, że budzi to niepokój, ale jego kraj "jest gotowy" na takie działanie reagować.

Według litewskiej straży granicznej w ciągu ostatniej doby na granicy Litwy z Białorusią nie odnotowano prób nielegalnego jej przekroczenia. We wtorek łotewscy funkcjonariusze zawrócili 21 migrantów.



