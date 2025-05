Według ministra obrony poprzez podniesienie wieku obywateli wchodzących w skład rezerwy , a jednocześnie zobowiązanych do służby wojskowej, "wzmacniana jest obrona i bezpieczeństwo Finlandii".

Finlandia. Szykują wielką zmianę, to efekt rosyjskiej agresji na Ukrainę

- To dowód dla sojuszników z NATO, że Finlandia, przystępując do Sojuszu, bardzo poważnie podchodzi do kwestii wzmocnienia obronności kraju - podkreślił Hakkanen w środę na konferencji przedstawiając odpowiedni projekt ustawy.