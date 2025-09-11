Szef resortu obrony Łotwy Andris Spruds zapewnił, że "nie ma bezpośredniego zagrożenia, ale armia jest w stanie wysokiej gotowości z powodu kompleksowych ćwiczeń".

Minister zaznaczył, że taki ruch pozwoli "na pełną kontrolę strefy ograniczonej przestrzeni powietrznej i ułatwi wykrywanie nieautoryzowanych obiektów latających".

Szef resortu dodał, że przestrzeń ta będzie udostępniona dla myśliwców sojuszników z NATO oraz łotewskich patroli powietrznych.

Rosyjskie drony nad Polską. Ruch lotniczy ograniczony

Decyzja zapadała po podobnym ruchu polskiej armii.

W środę późnym wieczorem na wniosek Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa państwa "zostało wprowadzone ograniczenie ruchu lotniczego we wschodniej części Polski w postaci strefy ograniczonej".

Ograniczenie potrwa do 9 grudnia.

Rosyjskie drony nad Polską. Co się wydarzyło?

W nocy z wtorku na środę na terytorium Polski wtargnęło 19 rosyjskich dronów, część z nich zestrzeliła polska armia przy pomocy sojuszników z NATO.

Do czwartkowego poranka znaleziono szczątki 16 bezzałogowców w kilku województwach.

W środę Polska zwróciła się z wnioskiem formalnym o uruchomienie artykułu 4. Paktu Północnoatlantyckiego. Tego samego dnia przeprowadzono konsultacje w ramach tego formatu.

Polska zawnioskowała również o zebranie się nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony.

