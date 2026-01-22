W skrócie Generał Pekka Turunen z fińskiego wywiadu wojskowego ostrzega przed ryzykiem dryfowania ukraińskich dronów w fińską przestrzeń powietrzną w związku z atakami na rosyjskie porty.

W opublikowanym raporcie podkreślono, że możliwości Rosji w wykorzystywaniu okrętów Bałtyku do wywierania wpływu pozostają znaczące.

Szef fińskiego wywiadu zapewnił, że mimo pogorszenia sytuacji bezpieczeństwa od 2022 roku zagrożenie militarne nie wzrosło w porównaniu z poprzednim rokiem.

Francuska agencja AFP przeprowadziła rozmowę z generałem dywizji Pekką Turunenem, szefem fińskiego wywiadu wojskowego (FDI).

Okazją do spotkania stała się czwartkowa publikacja raportu fińskiego wywiadu, który aktualizuje sytuację bezpieczeństwa. Skupiono się m.in. na zagrożeniu płynącym z Rosji. Przypomnijmy, oba państwa dzielą liczącą 1340 km granicę.

Finlandia. Wywiad alarmuje przed dryfującymi dronami z Ukrainy

W raporcie zwrócono uwagę na dryfowanie dronów dalekiego zasięgu w kierunku Finlandii.

- Ryzyko dryfowania dronów w fińską przestrzeń powietrzną lub na terytorium Finlandii stale rośnie - zauważył Pekka Turunen. Jak dodał, wiąże się to z atakami Ukrainy na rosyjskie porty zlokalizowane w Zatoce Fińskiej.

- Ukraina atakuje porty naftowe dość blisko Finlandii. Rosja im przeciwdziała, wykorzystując zagłuszanie GPS. Jeśli więc dron używa GPS do nawigacji, aby dotrzeć do celu, może zostać przekierowany gdzie indziej dzięki temu zagłuszaniu - tłumaczył fiński generał.

Turunen poinformował, że dotychczas nie doszło do tego typu incydentów.

"Sytuacja bezpieczeństwa w Finlandii pogorszyła się od czasu rozpoczęcia inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku" - przypomniała agencja AFP. Ale szef fińskiego wywiadu wojskowego uspokaja: - W porównaniu z poprzednim rokiem zagrożenie militarne nie wzrosło - podkreślił.

Poważne zagrożenie na Bałtyku. W raporcie wskazano na Rosję

Na inny wątek opublikowanego w czwartek raportu zwrócił uwagę fiński nadawca publiczny. Jeden z zapisów głosi, że Rosja prawdopodobnie będzie kontynuować działania mające na celu uszkodzenie infrastruktury na Bałtyku. Chodzi m.in. o podmorskie kable.

"Możliwości Rosji w zakresie wykorzystywania okrętów operujących w regionie Morza Bałtyckiego w celu wywierania szerokiego wpływu pozostają znaczące" - oceniono w analizie.

Źródło: AFP, Yle

