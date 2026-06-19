W skrócie Niemieccy plantatorzy truskawek skarżą się na częste kradzieże owoców pomimo stosowania zabezpieczeń.

Na plantacji w Bottrop rolnik opisał przypadki agresywnych zachowań oraz złodziei działających zarówno w dzień, jak i w nocy.

Wprowadzenie monitoringu za pomocą kamer odstraszyło niektórych złodziei, a nagrania zaczęły służyć jako dowody dla organów ścigania.

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Niemieckie media opisały, z czym mierzą się rolnicy w sezonie na truskawki. Popularność owoców przyciąga nie tylko licznych kupców, ale i złodziei, którzy pod osłoną nocy lub o świcie zakradają się na pola.

Do nieprzyjemnych sytuacji dochodziło w czerwcu m.in. na plantacji w Bottrop, w zachodniej części Niemiec. - Jesteśmy tu od 40 lat, a co roku pojawiają się złodzieje - opowiadał właściciel uprawy Jorg Umberg w rozmowie z reporterami "Der Westen".

Niemcy. Kradzieże truskawek utrapieniem rolników

Rolnik opowiedział o incydencie z początku sezonu. Na jego plantację przyjechał mężczyzna, który chciał kupić truskawki i zebrać je samodzielnie. Zamiast udać się do wyznaczonej strefy, wszedł jednak w miejsce, gdzie zbiory były zabronione. Gdy jeden z pracowników zwrócił mu uwagę, że to kradzież, mężczyzna odmówił oddania owoców i zaatakował go.

- Ten pan nie do końca rozumiał, że w miejscach, gdzie jest zamknięty dostęp, nie wolno zbierać truskawek. Nie reagował nawet na uprzejme upomnienia. Dlatego niestety poprosiliśmy go o opuszczenie terenu - powiedział.

Wspomnianą sprawą zajęła się policja. Nie zawsze jednak schwytanie złodzieja jest możliwe.

Według Umberga ludzie przeskakują w nocy ogrodzenia plantacji i uciekają niezauważeni. Ci bardziej zuchwali - jak wspominał - podchodzili do niego w dzień i zagadywali, podczas gdy ich dzieci ukradkiem zrywały truskawki z pola.

Monitoring plantacji truskawek. Kamery odstraszyły część złodziei

Przez lata kolejne sprawdzane systemy ochrony zawodziły. Jakiś czas temu rolnik z Bottropu spróbował zabezpieczenia stosowanego w większości sklepów, czyli kamer.

Monitoring truskawek szybko przyniósł zauważalne efekty. Niektórzy, widząc kamerę, rezygnowali z kradzieży. Jeśli jednak pozostawali nieujęci, nagrania stawały się dowodem dla organów ścigania i pomagały im w pracy. Jorg Umberg zdaje sobie sprawę, że nie jest to rozwiązanie idealne, ale pozwala zredukować straty.

- Gdy tylko ktoś zostanie uchwycony przez kamery, natychmiast składamy skargę - powiedział. Jak dodał, część spraw kończy się nawet procesem sądowym.

Źródła: "Der Westen", HNA





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