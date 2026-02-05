Kradną jedzenie i rozdają potrzebującym. To protest przeciwko sytuacji w Kanadzie

W skrócie Grupa Robins des Ruelles obrabowała sklep ze zdrową żywnością w Montrealu i rozdała jedzenie potrzebującym, umieszczając je w publicznych lodówkach.

Policja w Montrealu prowadzi dochodzenie w sprawie, ale nie zatrzymano żadnego z uczestników akcji, a wartość strat sklepu sięga tysięcy dolarów.

Ceny żywności w Kanadzie rosną szybciej niż ogólna inflacja, co potwierdzają dane Agri-Food Analytics Lab z Uniwersytetu Dalhousie.

Nazywają się Robins des Ruelles (Robini z zaułków) i protestują przeciwko rosnącym kosztom utrzymania w Kanadzie. We wtorek grupa około 60 osób po raz kolejny obrabowała sklep spożywczy.

Tym razem łupem padł punkt ze zdrową żywnością Rachelle Béry w Montrealu. Część osób podczas akcji miała na sobie charakterystyczne czapki Robin Hooda. Zabrali jedzenie, nie płacąc za nie, a następnie umieścili w "wielu lodówkach publicznych w mieście".

Ukradli jedzenie, aby oddać biednym. Policja nie zdołała ich zatrzymać

Według Robinów z zaułków ich czyn to "akt polityczny" przeciwko inflacji. Podobny incydent wydarzył się w grudniu ubiegłego roku, kilka dni przed świętami Bożego Narodzenia. Wówczas łącznie 40 świętych Mikołajów i ich elfów obrabowało supermarket, a skradzione produkty zostawiło pod choinką w mieście.

Zarówno po ostatnim, jak i wcześniejszym rabunku nikogo nie zatrzymano.

Policja nadal prowadzi dochodzenie, tymczasem aktywiści chwalą się sukcesami w sieci. Do mediów społecznościowych trafiło nagranie z wtorkowej akcji. Widać na nim, jak członkowie grupy kradną jedzenie, po czym na witrynie sklepu robią graffiti z napisem "Pieprzyć zyski".

- Jeśli chodzi o ilość pieniędzy lub skradzionych towarów, nie mamy dokładnych danych - powiedział rzecznik policji w Montrealu Jean-Pierre Brabant. Dodał, że szacunkowo chodzi o tysiące dolarów strat dla sklepu.

Kanada. Wzrastają ceny jedzenia, eksperci dostrzegają problem

W grudniu 2025 roku ceny żywności w Kanadzie wzrosły o 6,2 proc. rok do roku - dwukrotnie więcej niż inflacja ogólna - podał Agri-Food Analytics Lab z Uniwersytetu Dalhousie.

Doktor Sylvain Charlebois w publikacji na platformie Substack zauważył, że ceny wzrastały pod koniec roku, choć zwykle jest to okres, gdy sklepy detaliczne zawierają z hurtowniami korzystniejsze umowy. "To, że ceny i tak wzrosły, mówi nam coś ważnego: presja kosztowa jest realna, uporczywa i coraz trudniejsza do opanowania" - napisał.

Co więcej, Kanada jest liderem pod względem tempa wzrostu cen produktów spożywczych wśród krajów G7 (Kanada, Francja, Niemcy, Włochy, Japonia, Wielka Brytania i USA).

"Codziennie pracujemy bez wytchnienia, tylko po to, by móc kupić jedzenie w tych supermarketach nastawionych na zysk" - skomentowali w oświadczeniu członkowie Robins des Ruelles.

