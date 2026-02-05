Kradną jedzenie i rozdają potrzebującym. To protest przeciwko sytuacji w Kanadzie

Nie pochodzą z Sherwood, a z Montrealu. Grupa złodziei - określających się jako Robini z zaułków - obrabowała kanadyjski sklep, aby rozdać jedzenie potrzebującym. Jak wynika z ich komentarza, to protest przeciwko rosnącym cenom żywności i kontroli rynku przez wielkie przedsiębiorstwa. Ta sama grupa w grudniu okradła sklep w strojach świętych Mikołajów i ich elfów.

Kilka ujęć sklepu spożywczego, jedno z nich pokazuje osobę ubraną na czarno z plecakiem wybierającą towar z półki, inne prezentują wnętrze sklepu oraz sytuację przy kasie. Klimat niepokoju i wzmożonej czujności.
Grupa Robins des Ruelles okradła sklep w MontrealuInstagram/@soulevementsdufleuve123RF/PICSEL

  • Grupa Robins des Ruelles obrabowała sklep ze zdrową żywnością w Montrealu i rozdała jedzenie potrzebującym, umieszczając je w publicznych lodówkach.
  • Policja w Montrealu prowadzi dochodzenie w sprawie, ale nie zatrzymano żadnego z uczestników akcji, a wartość strat sklepu sięga tysięcy dolarów.
  • Ceny żywności w Kanadzie rosną szybciej niż ogólna inflacja, co potwierdzają dane Agri-Food Analytics Lab z Uniwersytetu Dalhousie.
Nazywają się Robins des Ruelles (Robini z zaułków) i protestują przeciwko rosnącym kosztom utrzymania w Kanadzie. We wtorek grupa około 60 osób po raz kolejny obrabowała sklep spożywczy.

Tym razem łupem padł punkt ze zdrową żywnością Rachelle Béry w Montrealu. Część osób podczas akcji miała na sobie charakterystyczne czapki Robin Hooda. Zabrali jedzenie, nie płacąc za nie, a następnie umieścili w "wielu lodówkach publicznych w mieście".

Ukradli jedzenie, aby oddać biednym. Policja nie zdołała ich zatrzymać

Według Robinów z zaułków ich czyn to "akt polityczny" przeciwko inflacji. Podobny incydent wydarzył się w grudniu ubiegłego roku, kilka dni przed świętami Bożego Narodzenia. Wówczas łącznie 40 świętych Mikołajów i ich elfów obrabowało supermarket, a skradzione produkty zostawiło pod choinką w mieście.

Zarówno po ostatnim, jak i wcześniejszym rabunku nikogo nie zatrzymano.

    Policja nadal prowadzi dochodzenie, tymczasem aktywiści chwalą się sukcesami w sieci. Do mediów społecznościowych trafiło nagranie z wtorkowej akcji. Widać na nim, jak członkowie grupy kradną jedzenie, po czym na witrynie sklepu robią graffiti z napisem "Pieprzyć zyski".

    - Jeśli chodzi o ilość pieniędzy lub skradzionych towarów, nie mamy dokładnych danych - powiedział rzecznik policji w Montrealu Jean-Pierre Brabant. Dodał, że szacunkowo chodzi o tysiące dolarów strat dla sklepu.

    Kanada. Wzrastają ceny jedzenia, eksperci dostrzegają problem

    W grudniu 2025 roku ceny żywności w Kanadzie wzrosły o 6,2 proc. rok do roku - dwukrotnie więcej niż inflacja ogólna - podał Agri-Food Analytics Lab z Uniwersytetu Dalhousie.

    Doktor Sylvain Charlebois w publikacji na platformie Substack zauważył, że ceny wzrastały pod koniec roku, choć zwykle jest to okres, gdy sklepy detaliczne zawierają z hurtowniami korzystniejsze umowy. "To, że ceny i tak wzrosły, mówi nam coś ważnego: presja kosztowa jest realna, uporczywa i coraz trudniejsza do opanowania" - napisał.

    Co więcej, Kanada jest liderem pod względem tempa wzrostu cen produktów spożywczych wśród krajów G7 (Kanada, Francja, Niemcy, Włochy, Japonia, Wielka Brytania i USA).

    "Codziennie pracujemy bez wytchnienia, tylko po to, by móc kupić jedzenie w tych supermarketach nastawionych na zysk" - skomentowali w oświadczeniu członkowie Robins des Ruelles.

    Źródła: CNN, Substack/Agri-Food Analytics Lab

