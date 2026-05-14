W skrócie Rolnicy z Brandenburgii apelują o informowanie o podejrzanych pojazdach i osobach w pobliżu pastwisk, po serii profesjonalnych kradzieży bydła przy granicy z Polską.

Śledztwo prowadzone przez władze obejmuje analizę śladów oraz współpracę z polską policją, a straty oszacowano na setki tysięcy euro.

Związek rolników zaleca wzmożoną kontrolę pastwisk i stosowanie środków technicznego monitoringu, licząc na wsparcie lokalnych mieszkańców.

Złodzieje bydła działają w sposób celowy, zorganizowany i pod osłoną nocy. W ciągu kilku tygodni z pastwisk w południowej Brandenburgii, która graniczy z Polską, zniknęły dziesiątki sztuk bydła. Rolnicy są przekonani, że mają do czynienia z serią kradzieży dokonywanych przez profesjonalnych sprawców.

Złodzieje prawdopodobnie przyjeżdżają dużymi ciężarówkami do transportu zwierząt i mają doświadczenie w obchodzeniu się z bydłem. W trzech przypadkach z pastwisk zniknęło łącznie około 150 sztuk bydła, w tym cenne zwierzęta rozpłodowe.

Kradną zwierzęta przy granicy. Ślad do Polski?

Do sprawy włączyły się już władze Brandenburgii, omawiając z hodowcami sposoby ochrony przed złodziejami. - Dla hodowli zwierząt w Brandenburgii to poważny cios, który wywołuje duże zaniepokojenie - powiedziała brandenburska minister rolnictwa Hanka Mittelstädt . - Takie działania przestępcze muszą zostać szybko wyjaśnione - dodała.

Minister rolnictwa i minister spraw wewnętrznych Jan Redmann udadzą się w piątek, 15 maja, do jednej z poszkodowanych spółdzielni rolniczych w Herzberg.

Policja w południowej Brandenburgii bada, czy przypadki są ze sobą powiązane. Śledczy analizują m.in. ślady opon i wymieniają informacje m.in. z policją w Polsce.

Prezes brandenburskiego związku rolników Henrik Wendorff uważa za prawdopodobne, że zwierzęta są nielegalnie ubijane za granicą. - Można przypuszczać, że działa grupa, która wykonuje to profesjonalnie - mówi.

Rolnik: Wielki szok, bardzo cenne zwierzęta

We wtorek, 12 maja, policja została poinformowana, że w niewielkiej miejscowości Grano w powiecie Sprewa‑Nysa, niedaleko granicy z Polską, zniknęły krowy z pastwiska. Poszkodowany rolnik zgłosił kradzież 31 sztuk. - To wielki szok. To były bardzo cenne zwierzęta rozpłodowe - powiedział. Zostały wywiezione ciężarówką w nocy.

Według policji straty finansowe sięgają setek tysięcy euro. Po wstępnym zabezpieczeniu śladów dalsze dochodzenie prowadzi policja.

Zaledwie kilka dni wcześniej policja informowała o kradzieży 48 sztuk bydła o wartości 75 tys. euro w miejscowości Raddusch. W powiecie Łaba‑Elstera w kwietniu zniknęło z pastwiska 70 sztuk bydła, a straty oszacowano na około 50 tys. euro.

Ubój za granicą? "Można załadować zwierzęta w ciągu jednej nocy"

Jak mówi prezes brandenburskiego związku rolników legalne wykorzystanie skradzionych zwierząt w Niemczech jest praktycznie niemożliwe. Każde zwierzę posiada kolczyk identyfikacyjny i jest zarejestrowane w bazie danych.

- Bez rejestracji nie ma możliwości legalnego uboju - zaznacza Henrik Wendorff. Dlatego istnieje podejrzenie, że zwierzęta są wywożone za granicę, być może nawet poza Unię Europejską. Do takiej kradzieży potrzebna jest specjalistyczna ciężarówka do transportu zwierząt. - Jeśli robi się to profesjonalnie, można załadować zwierzęta w ciągu jednej nocy - powiedział.

Rolników szokują nie tylko straty finansowe, ale także ryzyko utraty efektów hodowlanych w przypadku szczególnych ras bydła.

Będzie więcej kontroli? Policja i rolnicy liczą na pomoc

Związek rolników apeluje do gospodarstw o zwiększenie kontroli pastwisk oraz rozważenie zastosowania "technicznych środków monitoringu". Policja i rolnicy liczą również na pomoc mieszkańców. Powinni oni zgłaszać na policję, jeśli zauważyli coś podejrzanego w okolicy, np. pojazdy do transportu zwierząt. Sygnałem alarmowym może też być zachowanie stada, takie jak nagłe zrywanie się, gromadzenie w jednym miejscu czy próby ucieczki.

"Nasze gospodarstwa i tereny użytkowe są znane większości mieszkańców okolicznych wsi. Dlatego prosimy, aby informować nas o obcych pojazdach lub osobach zauważonych przy pastwiskach, oborach lub dojazdach" - apelują brandenburscy rolnicy. Pomocne są informacje o rodzaju pojazdu, jego numerze rejestracyjnym, czasie obserwacji oraz ewentualne opisy osób - podkreśla związek rolników.

Katarzyna Domagała-Pereira/Polska Redakcja Deutsche Welle

