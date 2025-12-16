W skrócie Niemieckie Ministerstwo Finansów wydało 35 milionów euro na 17 tysięcy smartfonów, które okazały się bezużyteczne ze względu na brak odpowiedniego szyfrowania.

Problem wynikał z niedostosowanej infrastruktury teleinformatycznej, przez co smartfony nie mogły być używane do przetwarzania poufnych informacji.

Federalny Trybunał Obrachunkowy skrytykował decyzję, podkreślając również liczne ograniczenia funkcjonalne tych urządzeń.

Do zakupu bezużytecznych smartfonów doszło w okresie między październikiem 2021 a grudniem 2022 roku. Wtedy to niemieckie Ministerstwo Finansów zdecydowało się na zakup 17 321 "bezpiecznych" urządzeń dla administracji celnej.

Jak wskazuje raport, przygotowany przez Federalny Trybunał Obrachunkowy, każdy telefon, wraz z akcesoriami i licencją, miał kosztować ponad 2000 euro. Łączny koszt zakupu instytucja szacuje na ponad 35 milionów euro.

Smartfony miały spełniać wszystkie normy bezpieczeństwa, konieczne do wymiany poufnych służbowych informacji. Po zakupie okazało się jednak, że nie korzystają one z potrzebnego standardu szyfrowania.

Jak zauważono, problem nie wynikał z ograniczeń technicznych samych telefonów, ale możliwości infrastruktury teleinformatycznej, wykorzystywanej w niemieckim urzędzie. Ta została zintegrowana ze standardami wykorzystywanymi w urządzeniach dopiero w 2025 roku.

Do tego czasu pracownicy, którzy otrzymali zakupione smartfony, nie mieli pozwolenia na używanie ich do przetwarzania poufnych informacji.

"Ponadto smartfony miały ograniczenia funkcjonalne, których Federalne Ministerstwo Finansów i Generalna Dyrekcja Ceł wcześniej nie zidentyfikowały. W rezultacie wielu pracowników celnych w ogóle zrezygnowało z korzystania z nowych urządzeń" - wyjaśnia Trybunał w raporcie.

Kosztowny błąd Niemców. "Zmarnowano 35 milionów euro"

Jak wskazano, telefonów nie można było wykorzystać do obsługi kalendarza, zapisywania kontaktów, przesyłania zdjęć czy wysyłania maili. "Miały również bardzo wysoki poziom zużycia energii, co drastycznie skracało czas pracy baterii" - czytamy.

"Federalne Ministerstwo Finansów zmarnowało 35 milionów euro na zakup bezpiecznych smartfonów" - podsumowano w raporcie.

Samo ministerstwo broni się twierdzeniem, że zakupione urządzenia były w tamtym czasie jedynymi dostępnymi na rynku, które spełniały wymagania bezpieczeństwa, a ich ograniczona funkcjonalność została ujawniona później.

