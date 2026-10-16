W skrócie W wyniku pożarów lasów we Francji tego lata straty wyceniono na ponad 500 milionów euro, a liczba zgłoszonych wniosków o odszkodowania przekroczyła 22 tysiące.

W 2026 roku odnotowano najwyższe średnie temperatury od 1900 roku, zasięg pożarów był największy od początku pomiarów satelitarnych.

Ubezpieczyciele we Francji informują, że wypłacili odszkodowania w przypadkach większości roszczeń, a wartości strat są znacznie wyższe niż w 2022 roku.

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Tegoroczne lato we Francji było najgorętszym od 1900 roku. Średnie temperatury w tym czasie wyniosły 24 stopnie Celsjusza i okazały się wyższe o ponad dwa stopnie od dotychczasowych "rekordzistów" pod tym względem, czyli 2003 i 2022 roku (o odpowiednio 2,7 i 2,3 st. C). Dobrze to oddaje liczba upalnych dni wyniosła 53, podczas gdy w 2022 roku było ich 33. To miało poważne skutki między innymi dla stanu lasów w tym kraju.

Rekordowe lato we Francji. Upał nie odpuszczał

Czerwiec i lipiec 2026 roku były najgorętszymi takimi miesiącami w historii pomiarów we Francji, zaś sierpień był drugim najcieplejszym, ustępując jedynie temu z 2003 roku. Latem w wielu miejscach temperatury przekraczały 40 stopni Celsjusza, a w niektóre noce zbliżały się do 30.

Z powodu ekstremalnie wysokich temperatur oraz bardzo rzadkich deszczowych dni w całym kraju doszło do bezprecedensowej suszy. Opadów było średnio o 40 proc. mniej niż zwykle o tej porze roku i było to drugie najbardziej suche francuskie lato.

W takich warunkach wysuszona ściółka leśna była bardzo podatna na pożary, które przetaczały się przez Francję z wyjątkową intensywnością.

Ocenia się, że spłonęło prawie 100 tys. hektarów lasów w całym kraju - największy obszar w historii pomiarów satelitarnych, prowadzonych od 20 lat. Najbardziej poszkodowane z tego powodu były południowe departamenty Żyronda i Landy.

Teraz podliczono straty, jakie te pożary spowodowały. Według francuskich ubezpieczycieli koszt przekroczył pół miliarda euro.

Tysiące wniosków, miliony strat. Znacznie więcej niż przed laty

W piątek federacja francuskich firm ubezpieczeniowych France Assureurs opublikowała raport na temat szkód poczynionych przez letnie pożary lasów.

Łącznie z tego powodu złożono około 22,5 tys. wniosków o odszkodowanie, których łączną wartość wyceniono na 563 mln euro - poinformowali ubezpieczyciele w podsumowaniu.

Pożary lasu latem 2026 roku sprawiły, że o odszkodowanie wystąpiło ponad 22 tys. osób ROMAIN PERROCHEAU AFP

Florence Lustman, szefowa France Assureurs, podkreśliła, że firmy ubezpieczeniowe starały się wypłacać odszkodowania "tak szybko, jak to możliwe", by okazać solidarność z osobami, których majątek ucierpiał w pożarach - podaje agencja AFP.

Według stowarzyszenia uznano już 56 proc. wniosków dotyczących odszkodowań dotyczących zniszczenia lub uszkodzenia domów. 71 proc. roszczeń wypłacono - w części lub w całości.

W domach, których straty spowodowane pożarami przekroczyły 150 tys. euro, odszkodowania wypłacono w 93 proc. przypadków.

Suma zniszczeń spowodowanych przez pożary lasów w lecie 2026 roku znacznie przekracza wartości z 2022 roku, kiedy złożono około 2 tys. wniosków na łączną sumę 80 mln euro.

Źródło: AFP, Meteo France

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