Kosztowna pomyłka. Mężczyzna wyrzucił sztabki złota do śmietnika
57-letni mieszkaniec Torre Lapillo w Apulii przypadkowo wyrzucił do śmieci pudełko z 20 sztabkami złota o wartości 120 tysięcy euro. Dzięki pomocy karabinierów i analizie nagrań z monitoringu możliwe było odnalezienie drogi śmieciarki i lokalizacja puszki na wysypisku. Działania służb trwały kilka godzin.
W skrócie
- Mieszkaniec Apulii przez pomyłkę wyrzucił do śmietnika pudełko z 20 sztabkami złota o wartości 120 tysięcy euro.
- Karabinierzy przeanalizowali monitoring i odtworzyli trasę śmieciarki, aby zlokalizować utracone mienie.
- Złoto zostało odnalezione w całości na wysypisku w Ugento i zwrócone właścicielowi.
Do zdarzenia opisanego przez włoskie media doszło w nadmorskiej miejscowości Torre Lapillo w prowincji Lecce. Mieszkający tam 57-latek wyrzucił do pojemnika na śmieci blaszane pudełko.
Roztargniony zapomniał, że znajdowało się w nim dwadzieścia sztabek złota o łącznej wartości 120 tysięcy euro. Gromadził je, kupując regularnie kolejne sztabki.
Dopiero następnego dnia mężczyzna zorientował się, co zrobił. Zdesperowany pobiegł na posterunek karabinierów, gdzie opowiedział, co się stało.
Włochy: Wyrzucił pudełko do śmietnika. W środku sztabki złota
Kluczowe okazało się przeanalizowanie materiałów z systemów monitoringu zainstalowanych w okolicy, co pozwoliło potwierdzić wersję podaną przez mężczyznę i odtworzyć trasę śmieciarki.
Po zlokalizowaniu pojazdu, poszukiwania skupiły się na wysypisku w Ugento, gdzie trafiły odpady. Tam, przy współpracy pracowników zakładu, rozpoczęto dokładne przeszukiwanie już rozładowanych worków.
Cała operacja trwała kilka godzin, aż do znalezienia metalowej puszki. W środku znajdowało się dwadzieścia sztabek złota, które były nienaruszone. Zawartość wróciła do właściciela