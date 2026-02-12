Kosztowna pomyłka. Mężczyzna wyrzucił sztabki złota do śmietnika

Marcin Boniecki

Marcin Boniecki

57-letni mieszkaniec Torre Lapillo w Apulii przypadkowo wyrzucił do śmieci pudełko z 20 sztabkami złota o wartości 120 tysięcy euro. Dzięki pomocy karabinierów i analizie nagrań z monitoringu możliwe było odnalezienie drogi śmieciarki i lokalizacja puszki na wysypisku. Działania służb trwały kilka godzin.

Stos złotych sztabek oraz kosz na śmieci wypełniony papierowymi odpadami. Złote sztabki umieszczone są w rogu obrazu w formie wstawki, co sugeruje związek pomiędzy nimi a odpadkami.
Włochy. Mężczyzna wyrzucił do śmietnika sztabki złota, zdj. ilustracyjneZdj. ilustracyjne123RF/PICSEL

W skrócie

  • Mieszkaniec Apulii przez pomyłkę wyrzucił do śmietnika pudełko z 20 sztabkami złota o wartości 120 tysięcy euro.
  • Karabinierzy przeanalizowali monitoring i odtworzyli trasę śmieciarki, aby zlokalizować utracone mienie.
  • Złoto zostało odnalezione w całości na wysypisku w Ugento i zwrócone właścicielowi.
Do zdarzenia opisanego przez włoskie media doszło w nadmorskiej miejscowości Torre Lapillo w prowincji Lecce. Mieszkający tam 57-latek wyrzucił do pojemnika na śmieci blaszane pudełko.

Roztargniony zapomniał, że znajdowało się w nim dwadzieścia sztabek złota o łącznej wartości 120 tysięcy euro. Gromadził je, kupując regularnie kolejne sztabki.

Dopiero następnego dnia mężczyzna zorientował się, co zrobił. Zdesperowany pobiegł na posterunek karabinierów, gdzie opowiedział, co się stało.

    Włochy: Wyrzucił pudełko do śmietnika. W środku sztabki złota

    Kluczowe okazało się przeanalizowanie materiałów z systemów monitoringu zainstalowanych w okolicy, co pozwoliło potwierdzić wersję podaną przez mężczyznę i odtworzyć trasę śmieciarki.

    Po zlokalizowaniu pojazdu, poszukiwania skupiły się na wysypisku w Ugento, gdzie trafiły odpady. Tam, przy współpracy pracowników zakładu, rozpoczęto dokładne przeszukiwanie już rozładowanych worków.

    Cała operacja trwała kilka godzin, aż do znalezienia metalowej puszki. W środku znajdowało się dwadzieścia sztabek złota, które były nienaruszone. Zawartość wróciła do właściciela

