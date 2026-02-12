W skrócie Mieszkaniec Apulii przez pomyłkę wyrzucił do śmietnika pudełko z 20 sztabkami złota o wartości 120 tysięcy euro.

Karabinierzy przeanalizowali monitoring i odtworzyli trasę śmieciarki, aby zlokalizować utracone mienie.

Złoto zostało odnalezione w całości na wysypisku w Ugento i zwrócone właścicielowi.

Do zdarzenia opisanego przez włoskie media doszło w nadmorskiej miejscowości Torre Lapillo w prowincji Lecce. Mieszkający tam 57-latek wyrzucił do pojemnika na śmieci blaszane pudełko.

Roztargniony zapomniał, że znajdowało się w nim dwadzieścia sztabek złota o łącznej wartości 120 tysięcy euro. Gromadził je, kupując regularnie kolejne sztabki.

Dopiero następnego dnia mężczyzna zorientował się, co zrobił. Zdesperowany pobiegł na posterunek karabinierów, gdzie opowiedział, co się stało.

Kluczowe okazało się przeanalizowanie materiałów z systemów monitoringu zainstalowanych w okolicy, co pozwoliło potwierdzić wersję podaną przez mężczyznę i odtworzyć trasę śmieciarki.

Po zlokalizowaniu pojazdu, poszukiwania skupiły się na wysypisku w Ugento, gdzie trafiły odpady. Tam, przy współpracy pracowników zakładu, rozpoczęto dokładne przeszukiwanie już rozładowanych worków.

Cała operacja trwała kilka godzin, aż do znalezienia metalowej puszki. W środku znajdowało się dwadzieścia sztabek złota, które były nienaruszone. Zawartość wróciła do właściciela

